عملیات احداث بازارچه صنایع دستی فراهان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اراده کل میراث فرهنگی استان مرکزی، سید محمد حسینی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی در مراسم آغاز عملیات احداث بازارچه صنایع دستی فراهان گفت: یکی از اولویت‌های اصلی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی در حوزه صنایع دستی، ایجاد بازارچه‌ و مکانی مناسب برای خرید و فروش محصولات تولید شده است.

وی افزود: این اقدام به منظور ایجاد انگیزه در هنرمندان است که تاکنون گام‌های ارزنده‌ای در این راستا برداشته شده است.

حسینی با اشاره به مشکلاتی که در حوزه بازاریابی و فروش محصولات تولید شده توسط هنرمندان صنایع دستی وجود دارد، اظهار کرد: از سال گذشته با کمک فرمانداران و مسئولان، بازارچه‌های صنایع دستی را در هفت شهرستان استان راه‌اندازی کردیم و پیش‌بینی می‌شود این بازارچه‌ها تا اوایل سال آینده در تمام شهرستان‌های استان احداث و راه‌اندازی شوند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت آموزش صنایع دستی، آن را از اولویت‌های بازارچه‌های صنایع دستی بیان داشت و افزود: مهم‌ترین ویژگی و مشخصه‌ای که هنر صنایع دستی در ایران دارد این است که احتیاج به متخصصان خارجی ندارد و در دهه‌های اخیر بیش از ۱۵ هزار نفر در استان زیر پوشش آموزش‌های صنایع دستی قرار گرفته‌اند.