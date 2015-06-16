کاهش تعداد روزهای سالم در بهار ۹۴ /ناسالم ترین روز بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، سولماز احدی کارشناس واحد پایش و پژوهش این شرکت از روند افزایشی شاخص کیفیت هوا خبر داد و گفت: شاخص دیروز روی عدد ۱۳۳ قرار داشته اما امروز شاخص روی عدد ۱۴۶ قرار گرفته است و هوا از وضعیت سالم خارج شده و تردد غیر ضروری و فعالیت بدنی شدید در این شرایط می تواند برای گروه های حساس، بیماران قلبی و تنفسی، کودکان و سالمندان خطرناک باشد.

به گفته وی، از ابتدای سال تاکنون شاخص کیفیت هوا ۱۸ روز فراتر از حد مجاز قرار داشته است و ناسالم ترین روز ۱۸ خرداد بوده که شاخص کیفیت هوا روی عدد ۱۶۲ قرار گرفته است.

احدی گفت: پس از هجدهم خرداد که تاکنون آلوده ترین روز سال بوده، امروز(۲۶ خرداد) دومین روز آلوده سال ۹۴ به شمار می رود و غلظت آلاینده ها در هوای تهران به ویژه ذرات معلق رو به افزایش است.

شاخص استاندارد برای کیفیت هوای شهر تهران عدد ۱۰۰ است و زمانی که شاخص از این حد فراتر برود، وارد شرایط ناسالم شده است. طبق گزارش تطبیقی واحد پایش و پژوهش شرکت کنترل کیفیت هوا و بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاه ها بیشترین غلظت ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون در منطقه ۱۶ و بیشترین غلظت ذرات معلق کوچکتر از ۱۰ میکرون در ایستگاه شادآباد در منطقه ۱۶ ثبت شده است.

احدی از مقایسه تطبیقی شاخص کیفت هوا در سال ۹۴ و مقایسه آن با مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت: نتایج بررسی ها نشان می دهد تهران از ابتدای امسال تا امروز ۵۹ روز سالم، ۱۸ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۰ روز پاک و یک روز بسیار ناسالم را سپری کرده در حالی که در همین بازه زمانی در سال گذشته تهران ۷۴ روز سالم، ۷ روز ناسالم برای گروه های حساس و ۷ روز پاک داشته است.