آموزش آشنایی با روش های آنالیز هیدروکربن های نفتی و سموم شیمیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه دو روزه آشنایی با روش های آنالیز هیدروکربن های نفتی و سموم شیمیایی با حضور کارشناسان آزمایشگاه اداره کل ده استان، اساتید دانشگاه تهران در دفتر پایش سازمان حفاظت محیط زیست در ۲۶ و ۲۷ خرداد ۹۴ برگزار شد.

بنابراین گزارش، شینا انصاری مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از آنجائیکه کشور ما یک کشور نفت خیز است، نفت در آن به عنوان طلای سیاه و یک منبع ثروت بسیار مهم محسوب می شود. اما این نفت می تواند از زمان حفاری، حمل و نقل و پالایش تا زمان استفاده به عنوان منبع سوخت و احتراق در وسایل نقلیه، آلودگی های جدی زیست محیطی ایجاد کند؛ بنابراین، لازم است تا تأثیرات آلاینده هایی که به محیط وارد می شود، بررسی شود.

وی در ادامه گفت: کشور ما از کشورهای پر مصرف سموم کشاورزی است. متوسط مصرف آفت کش ها در کشورهای اروپایی به ازای هر هکتار اراضی کشاورزی، ۷/۰ کیلوگرم در هکتار است. در حالیکه این میزان در کشور ما ۴۶/۱ کیلوگرم در هکتار است و این موضوع موجب می شود که ضمن مدیریت و کنترل مصرف سموم پرخطر شیمیایی در کشاورزی آنالیزها و سنجش های متناوب و مستمر از منابع آب و خاک داشته باشیم.

انصاری با اشاره به این موضوع که این دوره با هدف ارتقاء دانش تخصصی و توانمندسازی کارشناسان آزمایشگاه های تخصصی حوزه پایش در استان ها انجام شد، افزود: رویکرد کارگاه آموزش سموم و هیدروکربن های نفتی بیشتر اجرایی است تا کارشناسان با روش جداسازی، آماده سازی، استخراج و آنالیز نمونه ها آشنا شوند.

وی با بیان اینکه که در این کارگاه دو روزه، سنجش BTEX در نمونه های هوای محیط، آنالیز ترکیبات آلیفاتیک، PCB، TPH، PAH و نحوه کار با تجهیزات بر مبنای استاندارد آموزش داده می شود، گفت: ضرورت دارد ۶۶ آزمایشگاه حوزه پایش و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی در کشور از نظر تجهیزات آزمایشگاه منطبق بر تکنولوژی مرسوم در دنیا باشد.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در نظر داریم این دوره های آموزش را به صورت منطقه ای و در سازمان مرکزی به طور مستمر در بخش های مختلف پایش آلودگی ها همچون پایش آنلاین، پایش فلزات سنگین، پایش بی خطرسازی پسماندهای عفونی بیمارستانی، پایش خاک، پایش منابع ثابت آلودگی هوا و حتی پایش صوت و امواج الکترومغناطیسی با همکاری مراجع زیرصلاح داشته باشیم.