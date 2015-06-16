نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران بر سر در تمامی ادارات تهران

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی ویژه غرب استان تهران روز سه شنبه با حضور سردار اسکندر مومنی جانشین نیروی انتظامی کشور، سید حسین هاشمی استاندار تهران، سردار ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و مسئولان و مدیران شهرستان های غرب استان تهران در مجتمع فرهنگی ورزشی شباهنگ شهرستان شهریار برگزار شد.

سید حسین هاشمی در این مراسم با اشاره به شاخص ها و ویژگی های پلیس در جامعه اظهار داشت: پلیس با فعالیت های شبانه روزی خود سبب گسترش آسایش و امنیت در جامعه می شود و این ایجاد آرامش توسط پلیس برای مردم یکی از ویژگی های مهم نیروی انتظامی محسوب می شود.

استاندار تهران افزود: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با نیروهای انتظامی کشورهای دیگر تفاوت عمده ای دارد و این تفاوت در نگاه معنوی و اعتقادی پلیس خلاصه می گردد به همین خاطر پلیس در هر جامعه ای دارای شاخص ها و ویژگی هایی است.

این مسئول با تشریح ویژگی اعتقادی و مذهبی پلیس ایران ادامه داد: ویژگی اعتقادی و مذهبی نیروی انتظامی در کشور ما سبب می شود تا مأموران پلیس هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی نسبت به وضعیت جامعه وظیفه داشته باشند و همین امر بار وظائف نیروی انتظامی را سنگین تر می کند.

هاشمی اضافه کرد: نیروی انتظامی در فعالیت های خود هم باید به مسائل قانونی و هم به مسائل شرعی توجه کند و این دو در کنار یکدیگر قرار دارند و همین امر سبب ایجاد تفاوت میان پلیس ایران با سایر کشورهای دیگر می شود.

استاندار تهران خدمت در نظام اسلامی را مایه سعادت دانست و عنوان کرد: باید همه ما افتخار کنیم که در زمان انتظار برای ظهور امام عصر در حال خدمت به جامعه اسلامی هستیم به همین خاطر وظیفه مسئولان در نظام اسلامی بسیار سنگین است.

وی یادآور شد: برای یک مسئول در نظام اسلامی تفاوتی نمی کند که فردی که نیاز به کمک دارد از کدام گروه و جریان سیاسی محسوب می شود به همین خاطر مسئولان چکش تعادل به حساب می آیند.

هاشمی با تقدیر از زحمات نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت در جامعه گفت: نظم و امنیتی که امروز در کشور حاکم است مرهون تلاش های مأموران پرتلاش نیروی انتظامی است که علیرغم همه کمبودها، کارهای مهم وبزرگی را انجام می دهد.

وی امنیت در استان تهران را بسیار مهم دانست و گفت: امنیت در استان تهران با جمعیتی بالغ بر 14 میلیون نفر بسیار مهم است و امنیت موجود نیز مرهون تلاش های مأموران نیروی انتظامی می باشد.

استاندار تهران با اشاره به استقرار سه فرماندهی نیروی انتظامی مستقل در استان تهران یادآور شد: تشکیل سه فرماندهی مستقل در استان تهران نشان دهنده ارتقا سازماندهی نیروی انتظامی است.

استاندار تهران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به این نکته که باید پرچم جمهوری اسلامی ایران بر سردر تمامی ارگان ها و ادارات استان تهران نصب شود گفت: این کار علاوه بر نشان دادن عزت و اقتدار کشور، شور و نشاط را در جامعه افزایش می دهد.

گفتنی است سردار خانچرلی در این مراسم جایگزین سردار اصلانی فرمانده سابق نیروی انتظامی غرب استان تهران شد که با حکم سردار اشتری به فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی منصوب شده است.

در سوابق سردار محسن خانچرلی ریاست پلیس پیشگیری پایتخت و ۳۰ سال خدمت در نیروهای مسلح دیده می شود و در زمان ریاست وی بر پلیس پیشگیری پایتخت ، طرح مکنا و پلیس افتخاری به اجرا درآمده است.