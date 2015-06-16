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۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۲۲

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:

کارشناسان چند پیشه در پایگاه های سلامت به کار گرفته می شوند

کارشناسان چند پیشه در پایگاه های سلامت به کار گرفته می شوند

زنجان-رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: وزارت بهداشت کارشناسان چند پیشه ای را که به خدمات درمانی اولیه آشنایی کافی دارند در پایگاه های سلامت به کار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کلانتری ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: در حوزه درمان به مراقبین سلامت ۱۲۰ ساعت آموزش حضوری و ۶۰۰ ساعت آموزش غیرحضوری انجام گرفته تا به کار شناسان چند پیشه تبدیل شوند و به گروهای جامعه هدف خدمات ارائه دهند.

وی اظهار داشت: مردم عامل اصلی در حفظ سلامت خود هستند و باید برای حفظ سلامتی خود تلاش کنند و همانگونه که برای محافظت از اموالشان تلاش می کنند نگران سالم بودن جسمشان نیز باشند.

کلانتری افزود: کارشناسانی که توانایی تشخیص و درمان مشکلات درمانی معمولی و عادی مردم را دارند در پایگاه های سلامت خدمت رسانی می کنند.

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این کار شناسان تحت آموزش قرار گرفته به ۸۰۰ تا هزار خانوار خدمت ارائه می دهند.

کلانتری تصریح کرد: در حال حاضر در استان زنجان ۱۷۳ هرار نفر حاشیه نشین وجود دارد که تحت پوشش برنامه ها مراقبت سلامت قرار خواهند گرفت.

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  با اشاره به اینکه تربیت پزشکان در دانشگاه ها مبتنی بر سلامت نیست گفت: پزشکان از همان ابتدا به دنبال درمان هستند بنابراین نیاز به یک تغییر نگرش است.

کلانتری افزود: ارائه خدمات به جامعه هدف ۱۰۰ درصد رایگان است.

وی تصریح کرد: طرح مراقبین سلامت در استانهای خراسان، تبریز، البرز اجرا شده و امروز هم در استان زنجان با افتتاح پایگاه های سلامت بیش از ۱۷۳ هزار نفر از حاشیه نشینان تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی خواهند بود.

قائم مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در زمینه سلامت در جامعه باید فرهنگ سازی صورت بگیرد چون که سلامت مقوله بسیار مهمی است.

کلانتری به نقش مهم رسانه ها در ارتقای سلامت مردم تاکید کرد و افزود: نقش تاثیرگذار رسانه ها در زمینه توسعه فعالیت های بخش سلامت بر کسی قابل چشم پوشی نیست.

کد مطلب 2780733

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