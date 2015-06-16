کارشناسان چند پیشه در پایگاه های سلامت به کار گرفته می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کلانتری ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: در حوزه درمان به مراقبین سلامت ۱۲۰ ساعت آموزش حضوری و ۶۰۰ ساعت آموزش غیرحضوری انجام گرفته تا به کار شناسان چند پیشه تبدیل شوند و به گروهای جامعه هدف خدمات ارائه دهند.

وی اظهار داشت: مردم عامل اصلی در حفظ سلامت خود هستند و باید برای حفظ سلامتی خود تلاش کنند و همانگونه که برای محافظت از اموالشان تلاش می کنند نگران سالم بودن جسمشان نیز باشند.

کلانتری افزود: کارشناسانی که توانایی تشخیص و درمان مشکلات درمانی معمولی و عادی مردم را دارند در پایگاه های سلامت خدمت رسانی می کنند.

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این کار شناسان تحت آموزش قرار گرفته به ۸۰۰ تا هزار خانوار خدمت ارائه می دهند.

کلانتری تصریح کرد: در حال حاضر در استان زنجان ۱۷۳ هرار نفر حاشیه نشین وجود دارد که تحت پوشش برنامه ها مراقبت سلامت قرار خواهند گرفت.

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه تربیت پزشکان در دانشگاه ها مبتنی بر سلامت نیست گفت: پزشکان از همان ابتدا به دنبال درمان هستند بنابراین نیاز به یک تغییر نگرش است.

کلانتری افزود: ارائه خدمات به جامعه هدف ۱۰۰ درصد رایگان است.

وی تصریح کرد: طرح مراقبین سلامت در استانهای خراسان، تبریز، البرز اجرا شده و امروز هم در استان زنجان با افتتاح پایگاه های سلامت بیش از ۱۷۳ هزار نفر از حاشیه نشینان تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی خواهند بود.

قائم مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در زمینه سلامت در جامعه باید فرهنگ سازی صورت بگیرد چون که سلامت مقوله بسیار مهمی است.

کلانتری به نقش مهم رسانه ها در ارتقای سلامت مردم تاکید کرد و افزود: نقش تاثیرگذار رسانه ها در زمینه توسعه فعالیت های بخش سلامت بر کسی قابل چشم پوشی نیست.