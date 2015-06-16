ادغام شهریاران جوان با معاونت اجتماعی برای کم شدن هزینه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه آباد در یکصد و شصت و دومین جلسه علنی گفت： با توجه به چابک سازی و کم شدن هزینه ها بحث شهریاران جوان انحلال نیست بلکه بحث ادغام آن با معاونت فرهنگی اجتماعی است در صورتی که اعلام نظر برخی کمیسیون ها پیرامون انحلال آن است. وی اظها کرد： سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حال فعالیت است و صورت های مالی اقدامات خود را ارایه داده است. آباد ادامه داد： توضیحات حجت الاسلام امرودی در جلسه کمیسیون پیرامون ادغام معاونت فرهنگی اجتماعی و مجموعه شهریاران جوان بسیار قانع کننده بود ولی وی توضیحات لازم را در این جلسه ارایه ندادند. رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران تصریح کرد： حجت الاسلام امرودی در این جلسه باید عنوان می کردند که این ادغام در ارتقا عملکرد و بهره وری تاثیر بسزایی دارد. آباد اضافه کرد： ما انتظار داریم این ادغام به گونه ای انجام بگیرد که ۳۰ هزار نفر عضو شهریاران جوان ذیل معاونت اجتماعی با نام حقوقی خودشان فعالیت کنند.