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۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۰۷

انتقاد از نبود نظارت کافی بر عملکرد حمل و نقل عمومی

انتقاد از نبود نظارت کافی بر عملکرد حمل و نقل عمومی

یک نماینده مجلس با انتقاد از نبود نظارت کافی بر عملکرد رانندگان اتوبوس، گفت: نیاز به اقدامات بازدارنده از سوی پلیس برای کنترل سرعت و معاینه فنی وسایل حمل و نقل عمومی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فیروزی بی توجهی به سرویس های ادواری وسایل حمل و نقل عمومی به خصوص اتوبوس ها را از دلایل بروز تصادفات دانست و گفت: عدم نظارت کافی در این خصوص باعث شده که سالانه تلفات زیادی در جاده ها جان خود را از دست بدهند.

وی سوء نظارت ها در این بخش از عوامل تاثیرگذار اعلام کرد و افزود: نیاز داریم که اتفقا صریح و بازدارنده ای توسط دولت و پلیس انجام گیرد  مشکلات تعیین تکلیف شود تا شاهد وارد آمدن این شوک ها به جامعه نباشیم.

این نماینده مجلس با اشاره به سانحه تصادفی که در هفته گذشته اتفاق افتاد، بیان کرد: لازم است تا پلیس، نظارت بیشتری بر عملکرد رانندگان و معاینه فنی خودروها داشته باشد تا شاهد ای اتفاقات نباشیم.

فیروزی سازمان راهداری و نیروی انتظامی را متولی اصلی حمل و نقل عمومی جاده ای دانست و گفت: در حالیکه سالانه تعداد زیادی در سوانح جاده ای جان خود را از دست می دهند اما هنوز هم اقدام جدی از سوی پلیس و سازمان راهداری انجام نمی شود.

کد مطلب 2780766
حبیب احسنی پور

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