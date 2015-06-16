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۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۵۶

ریابکوف:

۵+۱ مشغول تهیه مکانیزم بازگشت تحریم‌های ایران است

۵+۱ مشغول تهیه مکانیزم بازگشت تحریم‌های ایران است

معاون وزیر خارجه روسیه گفت: گروه ۱+۵ سرگرم کار بر روی طرح مشترک اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئس ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه اعلام داشت که کشورهای گروه ۱+۵ سرگرم کار بر روی طرح مشترکی درباره اعمال مجدد تحریم های ایران در صورت شکست مذاکرات هسته ای هستند.

وی در این خصوص گفت: طرح معینی وجود دارد که امکان یکی شدن سیاست بی قید شرط ما را برای تضمین نقش شورای امنیت به عنوان نهاد تصمیم گیرنده در این حوزه فراهم می سازد. معنای این طرح این است که هیچگونه راه  میان بر و طرحی برای دور زدن شورای امنیت وجود ندارد که خوشبختانه، شرکای ما این را پذیرفته اند.

این مقام روس همچنین گفت: آمریکا اصرار دارد که در صورتی که ساز و کارهای دیگر برای حل و فصل مسئله بی نتیجه بماند و توافق هسته ای حاصل نشود، تحریم ها را بتوان به صورت کامل یا بخش هایی از آن احیا کرد. برای آمریکایی ها مهم است که این تضمین وجود داشته باشد. چنین نتیجه ای امکان پذیر است.

کد مطلب 2780796
پیمان یزدانی

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