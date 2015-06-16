به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاحی عصر روز سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت بزرگراه امام حسن مجتبی(ع) عنوان کرد: این بزرگراه به دلیل استقرار شرکت های صنعتی و منتهی شدن به شهرهای مهم کشاورزی استان، از حجم تردد بسیار فراوانی برخوردار است.

وی افزود: شش بانده کردن این جاده، تحول عظیمی را در منطقه به وجود آورد اما به دلیل عدم آینده نگری در زمان طراحی آن، در حال حاضر مشکلاتی به وجود آمده است.

معاون عمرانی استاندار خوزستان تصریح کرد: شهرهای اطراف بزرگراه امام حسن مجتبی (ع) از قدمت بسیار بالایی برخوردار هستند. در همین راستا به منظور افزایش ایمنی برای تردد ساکنان این شهر ها در دو منطقه غرب و شرق این بزرگراه باید تدابیری اندیشیده شود.

سیاحی، موقتی بودن بازده برخی پروژه ها را یکی از زیان های جامع نگر نبودن آنها برشمرد و اظهار کرد: به چه دلیل باید در یک مسیر ۴۵ کیلومتری که از چند شهر نیز گذر می کند با مشکلات مهمی همچون عدم روشنایی و وجود تقاطع مواجه شویم.

وی با اشاره به رتبه اول خوزستان در کاهش تصادفات جاده ای در سال گذشته اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد جاده های خوزستان، شریانی هستند به همین دلیل استاندارهای ایمنی باید در همه جاده های استان رعایت شوند.

سیاحی گفت: در مهرماه سال جاری، شاهد استقرار خانواده های بسیار زیادی در شهر رامین خواهیم بود. این مسئله بر حجم ترافیک این بزرگ راه تاثیر بسیاری خواهد داشت.

معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان متولی این جاده باید در مدت زمان دو ماه آینده برنامه ای جامع برای حل مشکلات بزرگراه امام حسن مجتبی(ع) ارائه دهد.