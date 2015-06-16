به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر سه‌شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دشتی از تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی در همکاری و اجرای مراسمات گذشته اعم از یادواره شهدا، اعزام کاروان راهیان نور و بزرگداشت سالروز ارتحال امام(ره) تشکر و قدردانی کرد.

وی افزود: در سال ۹۴ شهید شاخص ملی سردار مبارزه با استکبار جهانی سردار نادر مهدوی مشخص و انتخاب شد و این افتخار نصیب شهرستان دشتی شد و ما نیز وظیفه داریم به این موضوع به عنوان یک ظرفیت بنگریم و در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تلاش کنیم.

مهرجو با اشاره به ۲۴ خرداد سالروز انتخاب دکتر روحانی به سمت رئیس جمهور کشورمان اظهار داشت:در سایه الطاف الهی و رهنمودهای مقام معظم رهبری این دولت توانسته با صلابت و سلامت در عرصه های داخلی و خارجی فعالیت کند.

وی با اشاره به اینکه از وعده های دولت که بیشتر بر آن تاکید شده بحث احیای اخلاق در جامعه و حرکت در بستر قانون بود، گفت: بحث احیای اخلاق در جامعه و حرکت در بستر قانون نیاز جامعه است و جامعه ای متعادل است که با حداقل مسائل و مشکلات و آسیب‌های اجتماعی مواجه باشد.

مهرجو بیان کرد: دولت تدبیر و امید توانسته موفقیت‌هایی خوبی در عرصه‌های مختلف کسب کند و یک فضای آرامی در جامعه حاکم شده و امید است شکوفایی فضای کسب و کار با تلاش مداوم مردم و مسئولان شتاب بیشتری به خود بگیرد.

وی یادآور شد: در سال گذشته علیرغم وجود مسائل و مشکلات ۳۹۵ میلیارد ریال اعتبار از محل تملک دارایی‌ها به شهرستان اختصاص داده شده که با رشد سه برابری نسبت به سال ۹۲ همراه بود.

مهرجو با بیان اینکه تاکنون ۷۵ درصد این اعتبارات تخصیص پیدا کرده است، خاطر نشان کرد: در سال ۹۳ از ۲۶۵ پروژه نیمه تمام تعداد ۶۸ پروژه به بهره برداری رسیده و تعدادی از پروژه ها نیز به پیشرفت فیزیکی در حد قابل استفاده بودن رسیده اند که امیدواریم امسال آن دسته از پروژه هایی که بالای ۶۰ درست پیشرفت فیزیکی دارند به بهره برداری برسند.

وی خاطر نشان کرد: پروژه هایی که رویکرد توسعه ای دارند مانند پروژه هایی که با اشتغالزایی همراه هستند و نیز پروژه هایی که به زیر ساخت های شهرستان کمک می کنند بویژه پروژه های آموزشی و منابع آب و زیر ساخت های فرهنگی ورزشی در اولویت برنامه های پروژه های امسال قرار دارند.

فرماندار شهرستان دشتی اضافه کرد: توقع ازمدیران به عنوان متولیان دستگاه‌های اجرایی این است با رویکرد حفظ بیت‌المال و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی در خصوص پروژه های مربوطه اقدامات لازم انجام دهند تا شاهد رکود در این زمینه نباشیم.

مهرجو بیان کرد: در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان مسئولین به عنوان الگوهای مردم و نظام در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی که جلسات و مصوبات و بازرسی‌هایی در این زمینه صورت گرفته تلاش و حرکت کنند.

غلامرضا مهرجو به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز اشاره و تصریح کرد: فعل و انفعالات و تحرکاتی در راستای انتخابات آتی شروع شده و همه ما مسئولین وظیفه داریم ضمن فراهم کردن بستر مناسب برای برگزاری انتخابات قانونمند زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم کرده تا زمینه رقابت مسالمت‌آمیز توام با فضای شور و نشاط در جامعه فراهم شود.

وی گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری باید نصب‌العین قرار داده و اصل حق‌الناس بودن آرا مردم در انتخابات اصل بی‌طرفی و حاکمیت قانون را رعایت کنیم.

مهرجو با تقدیر از تلاش‌های اصحاب رسانه در انعکاس مسائل و مشکلات شهرستان خطاب به آنها یادآور شد: انتظار داریم در عرصه رسانه ای هم اصل حقیقت نویسی و پرهیز از تنش مد نظر قرار گیرد.

حضور مدیران در مراسمات و برنامه های ماه مبارک رمضان به‌ویژه محافل قرآنی و همکاری با نهاد های ذیربط در جشن گلریزان و توجه به مسئله کمبود آب و نیز مسائل زیست محیطی از دیگر مواردی بود که فرماندار در این جلسه به آنها تاکید کرد.