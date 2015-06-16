رویکرد امنیتی کمکی به حل مسائل در بحرین نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرضیخ افخم،سخنگوی وزارت امور خارجه در پی صدور حکم زندان برای شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، مجددا خواستار آزادی وی شد و گفت : بطور جدی انتظار می رود با گروههایی که کاملا مسالمت جویانه خواسته های خود را مطرح کرده اند ، رفتار عادلانه، منطقی و مناسب بعمل آید.

مرضیه افخم با تاکید بر رویکرد گفتگو، خاطر نشان ساخت: رویکرد امنیتی کمکی به حل مسائل بحرین نمی کند و انجام گفتگو و توجه به خواست شخصیتها و گروههای معتدل و میانه رو بطور قطع تضمین کننده امنیت و آرامش بوده و کمک اساسی به حل مسائل بحرین است.