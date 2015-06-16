افتتاح طرح اضطراری انتقال آب سدشمیل برای مصارف آب بندرعباس و خمیر

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح در ۴۰۰ متری پایین دست سد شمیل اجرا شده و هدف از اجرای آن تامین آب شرب بندرعباس و بندرخمیر در مواقع اضطراری و خشکسالی به میزان ۵۰۰ تا ۶۰۰ لیتر در ثانیه بوده است.

این طرح با هزینه ۱۱ میلیارد ریال و توسط شرکت آب منطقه ای هرمزگان اجرایی شده است.

جاسم جادری استاندار هرمزگان در حاشیه بهره برداری از این طرح عنوان کرد: پس از ماه ها تلاش توسط شرکت آب منطقه ای هرمزگان پروژه انتقال آب پایین دست سد شمیل به شهرهای بندرعباس و بندرخمیر به میزان ۵۰۰ تا ۶۰۰ لیتر در ثانیه افتتاح شد.

وی ادامه داد: همچنین پروژه دیگری با احداث ۱۲ چاه جدید با ظرفیت ۵۰۰ تا ۶۰۰ لیتر آب در ثانیه نیز در حال اجراست که با تکمیل آن در مجموع بیش از یک مترمکعب آب جایگزین خط انتقال آب از سد میناب به بندرعباس و بندرخمیر خواهد شد.

استاندار هرمزگان افزود: فاز اول این چاه ها در تیرماه سال جاری و فاز دوم آن نیز تا آخر مرداد ماه افتتاح خواهد شد.

جادری تصریح کرد: خوشبختانه با اجرای این طرح ها، نگرانی ما نسبت به بحران کم آبی در استان رفع شد و با وجود کاهش بارندگی، طرح های جایگزین خوبی اجرا شده است.