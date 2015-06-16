تولید ۶ میلیون تن محصولات زراعی و باغی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای ابجر از توابع شهرستان قائمشهر ضمن گرامیداشت هفته جهادکشاورزی اظهار داشت: باوجود همه مسائل موجود و تحریم ظالمانه کشور ، ۳۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد کشور بر پایه نفت است ولی این تحریمها اجازه ورود پول حاصل از آن را به کشور نمی دهد، مفتخریم که استان مازندارن با وجود اراضی بسیار خوب و آب و هوای معتدل ، ۲۳ درصد ارزش افزوده و ۲۰ درصد اشتغال استان را از بخش کشاورزی تأمین می کند.

استاندار مازندارن با اشاره به اینکه هدف از فرمان امام فقید مبنی بر تشکیل جهادسازندگی در سال ۵۸، عمران و آبادانی روستاها بود، بیان کرد: جهاد سازندگی در روستاها کانون تولید قرار گرفت تا آبادانی روستاها موجب آبادانی و عمران شهرها شود.

وی افزود: زمانی کشور می تواند به استقلال واقعی دست یابد که در محوری ترین نیازجامعه یعنی تولید محصولات غذایی مردم به خودکفایی برسد و اگر این بخش میسر شود می توانیم بگوییم در زمینه های مختلف دیگرهم به خودکفایی خواهیم رسید.

فلاح جلودار تأکید کرد: در همه روستاها بایستی مهندسی کشاورزی اجرا شده و کشاورزان از آخرین امکانات و تکنولوژی کشاورزی برخوردار شوند.

استاندار مازندران با تقدیر از اقدامات انجام شده در روستای ابجر، اعلام کرد: برنامه های اجرایی در این روستا می تواند در بین روستاهای استان به عنوان الگومطرح شود و از سوی دیگر سازمان جهادکشاورزی مازندارن می تواند نیازهای بعدی کشاورزان این منطقه را بررسی و با اجرای تناوب کشت از ظرفیتهای موجود برای کشت های دوم و سوم در این اراضی تسطیح شده استفاده کند تا ظرفیت های تولیدات دامی و پرورش آبزیان هم در ابجر فراهم شود.

فلاح جلودار ادامه داد: طی صحبتی که با وزیر جهادکشاورزی داشتیم مقرر شد در سفر ریاست جمهوری به استان مازندارن، همه آبندانهای استان تا نیمه دوم سال تا جائیکه ظرفیت دارند لایروبی، بازسازی و نوسازی شوند تا از همه ظرفیتهای آب در امر کشاورزی استفاده شود.

بهره برداری از ۱۰۳ پروژه بخش کشاورزی

دلاور حیدرپور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مازندارن با اعلام بهره برداری از ۱۰۳ پروژه در هفته جهادکشاورزی در این استان اعلام کرد: بهره برداری از ۸۹ پروژه آبی خاکی و زیربنایی، یک هزار و ۵۶۰ هکتار آبیاری تحت فشار، ۹ کیلومتر احداث کانال، چهار پمپاژ و ۱۲ کیلومتر احداث و بهسازی جاده بین مزارع، ۹.۳ کیلومتر انتقال آب با لوله ، ۲ مورد تجهیز چاه ، ششصدو۵۰ هکتار تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری ، احداث۶ مرغداری ، ۲ پروژه تکمیل و تأمین آب اراضی شیب دارو ۲ پروژه صنایع تبدیلی از جمله اقدامات سازمان جهادکشاورزی استان در این هفته بوده است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰۰ هزار هکتار از شالیزارهای مازندران نیاز به تجهیز و نوسازی دارد، گفت: در سال ۹۲اعتبارات خوبی در این زمینه نداشتیم ولی در سال گذشته حدود ۶۵۰ هزار هکتاراز اراضی نوسازی شد و در سال جاری ۳۶ میلیارد تومان از اعتبارات ملی در خواست شد که تاکنون پرداخت۱۶ میلیارد تومان آن در مرحله اول ، نهایی شد.

حیدرپور با اشاره به اینکه زیرساختهای مازندارن نیاز به آماده سازی دارد، ادامه داد : با توجه به اینکه آب عامل بسیار مهمی در کشاورزی محسوب می شود ولی حجم ذخیره آبی ما درصد مناسبی نیست و باعث می شود در شرایطی که پتانسیل آبی داریم با خشکسالی مواجه شویم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مازندارن در خصوص پروژه روستای ابجر گفت: این پروژه تجهیز و نوسازی ، به وسعت ۶۱.۵ هکتار دردهه فجر سال گذشته کلنگ زنی و در حدود کمتر از سه ماه با استفاده از دو میلیون و ۴۰۸ هزار ریال از محل اعتبارات ملی به بهره برداری رسید و تعداد ۱۲۰ خانوار از مزایای این طرح بهره مند شدند.