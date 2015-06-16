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۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۲۱:۴۵

«قاب زندگی» عکاسان کرمانشاهی رونمایی شد

«قاب زندگی» عکاسان کرمانشاهی رونمایی شد

کرمانشاه- نخستین کتاب و اثر تصویری، هنرمندان عکاسی استان کرمانشاه با عنوان «قاب زندگی» توسط استاندار کرمانشاه رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی نخستین اثر تصویری هنرمندان انجمن عکاسان کرمانشاه عصر سه شنبه  با حضور ابراهیم رضایی بابادی، استاندار کرمانشاه، رحیمی زنگنه مدیر کل ارشاد اسلامی و جمعی از هنرمندان استان در محل تالار شهید آوینی کرمانشاه رونمایی شد.

رئیس انجمن عکاسان استان کرمانشاه  در این مراسم گفت: از روزی که افتخار خدمتگذاری در این انجمن را به عهده داشتم همه دغدغه ام این بود که کتاب واثری تصویری را به عنوان شناسنامه و رزومه استان کرمانشاه آماده و گردآوری کنم.

علیرضا قمری افزود: با مشورت های که توسط هیئت امنای انجمن عکاسان مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت به دنبال یک حامی مالی در این زمینه بودیم که علاوه بر حمایت مالی، دلسوز فرهنگ و نیز دارای بینش خاص هنری باشد که خوشبختانه مدیر یکی از بانک های استان به عنوان حامی انتشار این اثر تصویری و هنری انتخاب شده و ما را حمایت کرد.

وی با بیان اینکه مراحل پیگیری های مجوز از تهران به دلیل مسائلی با پروسه یکسال و نیم به تاخیر انجامید گفت: با تلاش های شبانه روزی هیئت امناء انجمن عکاسان کرمانشاه طراحی و اصلاح برخی از عکس های هنرمندان به صرف زمان نیاز داشت و البته یاری و حمایت های خداوند نیز دراین امر همواره موثر بوده است.

قمری با اشاره بر اینکه هنرمند عکاس جلوه زیبایی های ذات خداوند را به بیان تصویر نشان می دهد گفت: کرمانشاه این پتانسیل را دارد که با وجود هنرمندان خلاق بتواند آثار ارزشمند و درخور شایسته ای برای این اقلیم هنری و فرهنگی خلق کرده و به یادگار بگذارد.

رئیس انجمن عکاسان کرمانشاه با اشاره بر اینکه کتاب در دو هزارنسخه و ۸۴ صفحه به چاپ رسیده، اظهار داشت: همچنین ۱۰۰ نسخه از این کتاب به ارزش دو و نیم میلیون تومان در اختیار خانه هنرمندان قرار خواهیم داد و هزینه حاصل از فروش آن را صرف کمک به خانه هنرمندان خواهد شد.

قمر،ی با قدردانی از حامی انجمن در چاپ اثر مذکور تصریح کرد: آثاری جمع آوری شده در این کتاب بر گرفته از اثر هنرمندان عکاسی است که تمایل خود را برای چاپ به عنوان نخستین اثر هنرمندان عکاس کرمانشاه اعلام نموده اند و پس از بررسی۶۶ عکس از ۴۰ عکاس کرمانشاهی با بالاترین کیفیت مورد تایید قرار گرفته است.

کد مطلب 2780942

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