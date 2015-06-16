تاکید استولتنبرگ و یونکر بر همکاری بیشتر ناتو و اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت ناتو، «ینس استولنبرگ» دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پس از دیدار با «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا بیانیه مشترکی صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: ناتو و اتحادیه اروپا دارای اهداف و منافع راهبردی مشترکی بوده و از روابط منحصر به فردی برخوردار هستند. همکاری مشترک ما موجب کاهش هزینه های نظامی کشورهای عضو خواهد شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: از همکاری های نزدیک میان ناتو و اتحادیه اروپا حمایت کرده و اروپای قوی را برای مشارکت با ناتو لازم می دانیم. دبیر کل ناتو امروز در سخنانی به دستور رئیس جمهوری روسیه درباره اضافه کردن ۴۰ موشک بالستیک قاره پیما به زرادخانه موشکی این کشور واکنش نشان داد و آن را اقدامی خطرناک دانست.