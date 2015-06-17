به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: بخش عمده‌ای از معادن استان زنجان در مناطق حفاظت شده مستقر شده است و نباید محیط‌ زیست مانع توسعه آن‌ها شود.

وی اظهار داشت: برای ما حفظ، توسعه رفاه، تلاش برای بهتر شدن معیشت مردم و ارتقای رفاه اجتماعی در اولویت قرار دارد و این مهم‌تر از حفظ چند گونه جانوری و گیاهی است، بنابراین کسی نمی‌تواند به صراحت بگوید که مورد دوم بر اول اولویت دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان زنجان گفت: با توجه به پیشرفت تکنولوژی، جدای از مناطق حفاظت شده، برای حفاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی براساس نیاز آن‌ها، تلاش می‌شود منطقه جدیدی تحت همان ضوابط و استانداردها ایجاد شو؛ چراکه همین کار در کشورهای پیشرفته اجرا شده است.

جمیلی تاکید کرد: یکی از دستگاه‌های متولی، بلامانع بودن فعالیت یک واحد تولیدی را صادر کرده است اما محیط‌ زیست با توجه به حساسیت موضوع سخت‌گیری‌هایی اعمال می‌کند.

وی با بیان اینکه موافقت با صدور ۸۰ درصد از مجوزها از طرف محیط‌زیست، آماری نزدیک به واقعیت نیست، گفت: ۹۰ درصد مراجعاتی که به محیط‌زیست استان می‌شود، آنچه می‌شنود کلمه «نه» است.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان یادآور شد: این نشست صمیمی در راستای رفع و بررسی مشکلات معدنکاران است.

جمیلی افزود: چون جلسه صمیمی است، مطالب صمیمانه مطرح شد چراکه برای یک هدف جمع شده‌ایم و آن هم توسعه اقتصاد معدنی و صنعتی استان زنجان است.