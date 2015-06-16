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۲۷ خرداد ۱۳۹۴، ۱:۱۶

دیدارهای دوستانه بین‌المللی؛

پیروزی پرتغال مقابل ایتالیا/ لهستان از پس یونان بر نیامد

پیروزی پرتغال مقابل ایتالیا/ لهستان از پس یونان بر نیامد

در دو دیدار تدارکاتی بین‌المللی که سه شنبه شب برگزار شد پرتغال در زمین ایتالیا به پیروزی رسید و لهستان مقابل یونان متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایتالیا و پرتغال از ساعت ۲۳ روز سه‌شنبه به وقت تهران در دیداری تدارکاتی برابر هم صف آرایی کردند که در نهایت تیم پرتغال با حساب یک بر صفر از سد میزبان خود گذشت. ادر در دقیقه ۵۳ تنها گل مسابقه را به ثمر رساند.

دو تیم در این بازی برخی از ستاره‌های خود را در اختیار نداشتند. ایتالیا که چند روز پیش مقابل کرواسی به میدان رفته بود نیمی از بازیکنان اصلی را در اختیار نداشت و در ترکیب پرتغال هم اثری از کریستیانو رونالدو نبود.

در دیگر دیدار برگزار شده تیم لهستان میزبان یونان بود اما از پس این تیم بر نیامد تا جدال دو تیم با تساوی بدون گل پایان یابد.

کد مطلب 2780991

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