نمايندگان نهاد رهبري در دانشگاه ها پاسدار حريم اسلام و عقايد جوانان باشند // زمينه براي فعاليت هاي اخلاقي و اسلامي در دانشگاه ها فراهم شده است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، آيت الله "احمد جنتي" صبح امروز در مراسم توديع و معارفه رئيس نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها در تالار علامه اميني دانشگاه تهران افزود: متانت، خوش فكري، تدبير و درايت از ويژگي هاي ستودني حجت الااسلام قمي است. وي در طول مسئوليت خود توانست علي رغم مشكلات فراوان دانشگاه ها، نهاد رهبري را به خوبي در دانشگاه هاي اداره كند.

دبير شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاه ها با بيان اين كه حجت الاسلام "قمي" هيچ وقت در صدد خودنمايي و تظاهر نبوده است، افزود: گزينش روحانيون شايسته به عنوان نماينگان رهبري در دانشگاه ها يكي ديگر از سختي هاي موجود در مسئوليت هاي وي بوده است. دعوت از روحانيوني كه بيشتر علاقه مند به حضور در حوزه بوده اند و به سختي اين مسئوليت را مي پذيرفتند، بسيار سخت است.

وي تصريح كرد: با توجه به بسياري از خصايص ويژه اخلاقي، خالي شدن جاي ايشان در دانشگاه تأثر همگان را بر مي انگيزد. از سوي ديگر جاي خوشبختي است كه مسئوليت مهمتري به عنوان معاونت امور بين الملل در دفتر مقام معظم رهبري به وي واگذار شده است.

آيت الله "جنتي" مسئول جديد نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ها را مايه خشنودي دانست و گفت: حجت الاسلام "محمد محمديان" از امروز به عنوان رئيس نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ها به فعاليت مشغول مي شود. حجت الاسلام "محمديان" از نظر ذكاوت، مقاومت، رعايت شرايط زماني، ديانت، تقوي و تلاش در صحنه هاي مختلف ستودني است.

وي اظهار داشت: اكنون زمينه براي فعاليت هاي اخلاقي و اسلامي در دانشگاه ها فراهم شده و اين فعاليت ها بايد به بهره برداري برسد. فلسفه وجود روحاني همان فلسفه وجودي روحاني در كل اسلام است و ادامه فلسفه ولايت به شمار مي آيد.

دبير شوراي نگهبان در ادامه افزود: نمايندگان نهاد رهبري در دانشگاه ها بايد نگهبان و پاسدار حريم اسلام و عقايد جوانان باشند و با توجه به هجوم افكار بيگانه اين نماينگان مي توانند نقش هدايت كننده جوانان را ايفا كنند.

آيت الله "جنتي" با بيان اين كه سلامت فطرت دانشجويان كشور محفوظ است، گفت: دولت ما دولتي است كه مي خواهد خدمتگذار باشد و جوانان را با مسائل فرهنگي سالم و ديني آشنا سازد.