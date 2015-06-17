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۲۷ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۲۳

پس از پنج ماه صورت گرفت؛

ازسرگیری خریدهای ارشاد از ناشران/ ۸۵۹عنوان در لیست خرید

ازسرگیری خریدهای ارشاد از ناشران/ ۸۵۹عنوان در لیست خرید

پس از گذشت حدود ۵ ماه از اعلام آخرین فهرست کتاب‌های منتخب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خرید از ناشران، خرید‌های کتاب این وزارتخانه از ناشران ازسرگرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نتیجه جلسات ۵۳۱، ۵۳۲ و ۵۳۳ خود را که شامل کتاب‌های تصویب شده جهت خرید است، در درگاه اینترنتی این وزارتخانه اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، ناشرانی که کتاب‌های خود را جهت بررسی، به هیئت مذکور داده بودند، می‌توانند اینجا از نتیجه بررسی آگاهی یابند و در صورت تصویب کتاب‌ها، برای دریافت حواله خرید و تحویل کتاب‌ها، به دفتر صدور حواله دبیرخانه این هیات، واقع در ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه سوم، اتاق ۳۴۲ مراجعه کنند.

مطابق همین گزارش ۸۵۹ عنوان کتاب در فهرست خرید وزارت ارشاد قرار گرفته است که بیشینه این خریدها مربوط به مجموعه داستانهای راز مسجد سنگی نوشته بهروز واثقی از انتشارات کالج برتر به تعداد 750 نسخه است، همچنین کمینه کتاب‌های این لیست ۵۰ نسخه است که موراد عدیده‌ای را شامل می‌شود.

این کتاب‌ها در حالی در فهرست هیئت انتخاب و خرید کتاب وزارت ارشاد قرار گرفته که دو روز پیش مهرزاد دانش در گفتگویی با خبرنگار مهر، متوقف شدن خرید کتاب از ناشران را رد کرده و گفته بود که به زودی لیست تازه کتاب‌های خریداری شده از ناشران اعلام خواهد شد.

کد مطلب 2781117

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