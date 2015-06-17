امیرحسین عشاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با برگزاری پنجمین جشنواره ملی فلیم کوتاه حسنات در اصفهان اظهار داشت: جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات همانند سال های گذشته در اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود و بر این اساس مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا ۳۱ تیرماه است.

وی با بیان اینکه علاقه‌مندان می توانند آثار خود را در زمینه‌های مستند و پویانمایی و فیلمنامه بامدت زمان حداکثر ۳۰ دقیقه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند، افزود: بخش رقابتی جشنواره حسنات نیز شامل مسابقه ملی تجربه نخست و فیلم های تجربی است.

دبیر اجرایی پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان با اشاره به اینکه همچون سال های گذشته موضوع احسان و نیکوکاری از موضوعات اصلی جشنواره است، ابراز داشت: با توجه به مشکلات سال های اخیر رودخانه همیشه جاری اصفهان، زاینده‌ رود موضوع ویژه جشنواره امسال قرار گرفته است.

وی در ارتباط با آثار ارسالی به جشنواره فیلم کوتاه حسنات تاکید کرد: حدود ۵۰۰ اثر به دبیرخانه پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات ارسال شده است که از این میان بیش از ۷۰ درصد در بخش فیلم و بقیه به شکل فیلمنامه به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

عشاقی تاکید کرد: تاکنون آثار هنرمندان بیش از ۵۰ شهر و استان کشور شامل تهران، اصفهان، قم، کرمان، کرمانشاه، ایلام، بوشهر، قزوین، همدان، زنجان، شهرکرد، اراک، یزد به دبیرخانه پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان ارسال شده است و بیشترین آثار ارسالی از هنرمندان حوزه هنری و انجمن سینمای جوان سراسر کشور بوده است.

وی با اشاره به اینکه در طول سال های گذشته استقبال از این جشنواره بسیار خوب بوده است، تصریح کرد: نیکوکاری موضوعی است که در نهاد هر انسانی به شکل طبیعی وجود دارد و در زندگی هر فردی ممکن است به شیوه‌های مختلف متجلی شود و بر این اساس این استقبال کم‌نظیر دور از ذهن نیست.

دبیر اجرایی پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان با بیان اینکه دبیرخانه این جشنواره تعاملی مطلوب با دبیرخانه جشنواره های سینمایی نظیر وارش، سینما حقیقت، فجر و رضوی دارد، افزود: دستیابی به اطلاعات بیش از ۵ هزار فیلمساز و فیلمنامه نویس جوان ازنقاط مختلف کشور از مقدمات این تعامل بوده است.

به گزارش مهر، پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات در اسفندماه سال جاری در اصفهان برگزار می شود.