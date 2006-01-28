وابستگي درآمدهاي جاري دولت به نفت بايد قطع شود

حسين مهدوي عادلي در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود : برداشت ازحساب ذخيره ارزي بايد طبق قانون باشد درغير اين صورت مي تواند مشكلات عديده اي را در كشور بوجود بياورد.

وي طرح تثبيت قيمتها در سال 85 را موجب محدود شدن فعاليتهاي سرمايه گذاري دركشوردانست وگفت : با محدود شدن فعاليتهاي سرمايه گذاري در كشور دولت مجبور مي شود منابع بيشتري ازبودجه را جهت گسترش فعاليتها توليدي دركشوراختصاص دهد وهمين امرمنجربه افزايش هزينه هاي دولت درسال 1385 مي شود.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به افزايش حجم پايه هاي پولي در كشورگفت : استفاده از درآمدهاي نفتي حجم پايه هاي پولي را افزايش داده كه اين امر خود منجر به رشد نرخ تورم شده است .

وي افزود : اگرطرح تثبيت قيمتها در جهت كاهش تصدي گري دولت باشد به نفع اقتصاد كشوراست، چرا كه با آثار تورمي همراه نيست .

مهدوي عادلي دليل اصلي افزايش نرخ تورم در كشوررا كاهش عرضه دانست و گفت : وقتي بين عرضه وتقاضا همخواني وجود نداشته باشد نرخ تورم دركشور افزايش پيدا مي كند.