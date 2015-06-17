ساخت صفحه کلیدی که ظاهر خود را تغییر می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، معمولا استفاده از صفحه کلید در حین انجام برنامه های مختلف رایانه ای گیج کننده است. در این شرایط کاربر فراموش می کند که این بار هر کلید، میانبری (shortcut) برای کدام آیتم در هر برنامه رایانه ای است.

اکنون این مشکل با ابتکارعمل محققان شرکتی دانش بنیان در استرالیا حل شده است. آنها صفحه کلید جدیدی به نام Sonder طراحی و ساخته اند که اساس عملکرد آن استفاده از فناوری جوهر الکترونیکی است.

این فناوری امکان آن را ایجاد می کند که ظاهر تمامی کلیدهای اعداد، حروف و عملکردها با توجه به اپلیکیشنی که مورد استفاده قرار می گیرد تغییر کند.

در نتیجه کاربر در استفاده از برنامه های متنوع رایانه ای، با یک صفحه کلید ثابت و یکنواخت مواجه نیست.

البته Sonder نخستین صفحه کلید مبتنی بر جوهر الکترونیکی در جهان نیست. پیشتر صفحه کلیدهای مشابهی با قیمت قابل توجه ۱۵۰۰ دلار ساخته شده است اما این صفحه کلید جدید قیمتی درحدود ۳۵۰ دلار دارد.

این فناوری جدید با تمام رایانه های شخصی، مک و انواع مختلف تبلت و تلفن همراه هوشمند قابل استفاده است. ارتباط این صفحه کلید با تمامی این دستگاهها از طریق بلوتوث برقرار می شود.