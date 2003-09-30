امروز ارتش آماده ترين وضعيت رزمي را در خود ايجاد كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر امير سرتيپ دادرس جانشين فرمانده نيروي زميني ارتش كه در مراسم بزرگداشت بيست و سومين سالگرد شهادت فرماندهان عالي مقام ارتش اسلام (امير سرلشكر ولي الله فلاحي، امير سرلشكر سيد موسي نامجوي، امير سرلشكر جواد فكوري، سردار يوسف كلاهدوز و سردار محمد جهان آرا) در سالن دعاي ندبه بهشت زهراي تهران سخن مي گفت: ضمن اشاره به مطلب فوق تاكيد كرد: امروز با تكيه بر سه عنصر "اتحاد و همدلي مردم" "اطاعت از رهبر معظم انقلاب و فرماندهي كل قوا" و "برخورداري از يك ارتش آماده و منسجم" مي توانيم در مقابل دشمنان به دفاع بپردازيم و نگذاريم هيچ كشوري فكر تعدي و تجاوز به ايران اسلامي را در سر بپروراند.

وي افزود: اكنون ارتش اماده ترين حالت نظامي را داشته و هيچ زماني تجهيزات نظامي مان به اين اندازه آماده به كارگيري نبوده و در بعد ساخت و توليد تجهيزات نظامي به مرز خودكفايي رسيده ايم.

به گزارش روابط عمومي ارتش جمهوري اسلامي ايران، جانشين نيروي زميني ارتش كه در جمع فرماندهان، كاركنان، همرزمان و خانواده هاي معظم شهداي عالي مقام ارتش حضور يافته بود با برشماري ويژگيهاي شخصيتي شهداي سانحه هوايي هفتم مهرماه 1360 ادامه داد: شهيدان فلاحي، فكوري، نامجوي و كلاهدوز فرماندهان و اساتيد مذهبي و شاخص ارتش بودند كه در تربيت بد نه ارتش به ويژه دانش آموزان و دانشجويان جوان ارتش نقش موثري ايفا نمودند.

وي تصريح كرد: شهداي ارتش جزء اولين شهداي جمهوري اسلامي ايران بودند كه تقديم اين نظام مقدس شدند و ازآن جمله مي توان از شهيد امير سپهبد قرني ياد كرد.

سرتيپ دادرس با اشاره به اينكه ارتش جمهوري اسلامي ايران در طول دفاع مقدس شهدايي را از بالاترين رده هاي فرماندهي همچون رييس ستاد مشترك ارتش تا رده هاي پايين تقديم انقلاب كرده است گفت : به حق ارتش با تقديم اين شهيدان ثابت كرد تا چه اندازه روحيه و قابليت دفاع از كيان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را دارد.

در پايان اين مراسم فرماندهان، كاركنان، همرزمان و خانواده هاي اين شهداي گرانقدر با حضور بر مزار شهيدان و قرائت فاتحه و نثار گل ياد و خاطره رشادتها و ايثارگري هاي شهداي اسلام را گرامي داشتند.