سازمان ليگ برتر غرامت استقلال و ملوان را پرداخت مي كند

به گزارش خبرگزاري" مهر" به نقل از سايت خبري فدراسيون فوتبال در اين اطلاعيه آمده است: « از آنجايي كه طبق ماده 2-2-1 آئين نامه رابطه باشگاه‌ها با ليگ مصوب مجمع عمومي فدراسيون فوتبال هيچ مسابقه ليگ نبايد به تعويق بيفتد مگر اينكه با دستور كتبي فدراسيون فوتبال يا درخواست مقامات مسئول تامين امنيت كشور و بعد از آن وفق مقررات در روز بازي بنا به تشخيص داور با هماهنگي مسئول برگزاري مسابقه مبني بر انجام آن، توسط افراد غيرمسئول لغو و از برگزاري آن ممانعت به عمل آمده است.

لذا اين سازمان ضمن عذرخواهي از مديران محترم باشگاه هاي ياد شده به ويژه باشگاه ملوان انزلي كه با تحمل سختي راه و هزينه، به موقع در محل مسابقه حضور داشته است و همچنين كادر فني ، بازيكنان ، تماشاگران و رسانه‌هاي جمعي عذرخواهي نموده و بدينوسيله اعلام مي دارد طبق آنچه كه هيئت منصفه سازمان ليگ تعيين مي‌نمايد به تيمهاي ميزبان و ميهمان غرامت پرداخت خواهد شد. ضمناً تقاضا داردفدراسيون فوتبال موضوع را به نحو مقتضي پي گيري و نسبت به تامين خسارت وارده اقدام لازم معمول دارد.»