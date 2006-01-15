كارگاههاي آموزشي جشنواره تئاتر فجر مشخص شد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي جشنواره بين‌المللي تئاتر فجر، كارگاههاي آموزشي پيش‌بيني شده در جشنواره از روز اول بهمن در محل خانه هنرمندان ايران برپا مي‌شود.

عناوين كارگاههاي آموزشي به اين ترتيب است:

كارگاه آموزشي ايزومي آشيزاوا و گروه صخره‌هاي آبي با موضوع تئاتر نئو-نو ژاپن و حركت و تكنيك ماسك، كارگاه آموزشي گروه اسپانيايي يوري سام با موضوع آزمايشگاه و هزارتو، نوع تمرين و رسيدن به هدف در نمايش يوري سام، كارگاه آموزشي گروه هلندي بامبي 8 با موضوع در ارتباط با نمايش بامبي 8، سمينار گروه هلندي بامبي 8 با موضوع جنبش تئاتري، كارگاه آموزشي آقاي فري دوگونس از هلند با موضوع توليد مشترك بين‌المللي در تئاتر، سخنراني خانم دكتر لياكاراويا (يونان) رئيس بخش نمايشنامه‌نويسان ITI با موضوع نمايش براي معلولان و تدريس تئاتر در مدارس، كارگاه آموزشي ويكتور گولچنكو با موضوع كارگاه آموزشي مشترك بين بازيگران ايراني و روسي درباره وجوه مختلف "باغ آلبالو" و نگره‌هاي شرق و غرب به آن، كارگاه آموزشي دومينك سكري با موضوع شوريدگي بازيگر در نقش، كارگاه آموزشي گروه صربستاني نان و نمايش با موضوع نمايش "نان و نمايش" و كارگاه آموزشي گروه مجاري نفوذ مدوسا با موضوع شيوه آزاد و مدرن حركات موزون.

روابط عمومي جشنواره تئاتر فجر اعلام كرد علاقمندان به شركت در كارگاههاي آموزشي جهت ثبت نام مي‌توانند از تاريخ 28 دي در ساعت اداري به واحد پژوهش و انتشارات اداره كل هنرهاي نمايشي مراجعه نمايند. تلفن تماس 66740210 جهت كسب اطلاعات بيشتر معرفي شده است.