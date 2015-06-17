وقوع ۲۱آتش سوزی درجنگلها ومراتع کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان نعمتی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در نتیجه این آتش سوزی ها حدود ۲۸۰ هکتار از عرصه های جنگلی و مرتعی این استان طعمه حریق شدند.

وی با بیان اینکه آتش سوزی علل مختلفی دارد، اظهار داشت: در این استان بیش از ۹۰ درصد آتش سوزیها به عوامل انسانی مربوط می شود.

نعمتی تصریح کرد: برخی گردشگران و کوهنوردان در مناطق کوهستانی این استان اقدام به روشن کردن آتش کرده و پس از استفاده، آتش را بدون خاموش کردن رها می کنند و این عامل باعث می شود با وزیدن باد مراتع و جنگلها دچار حریق شوند.

وی بیان داشت: برای کاهش اثرات ناشی از آتش سوزی ها بحث فرهنگسازی و حفاظت مشارکتی در حال پیگیری است تا با کمک جوامع محلی، بخشداران و مردم هر منطقه از این اثرات پیشگیری شود.

معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه وبویراحمد گشت و مراقبت مداوم در جنگل ها را از دیگر اقدامات انجام شده برای کاهش اثرات ناشی از آتش سوزیها عنوان کرد.

نعمتی با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۵۴۰ هزار هکتار عرصه جنگلی و مرتعی در این استان وجود دارد، بیان کرد: از این میزان حدود ۹۹۰ هزار هکتار جنگل و ۵۵۰ هزار هکتار مراتع هستند.