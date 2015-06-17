تئاتر صاحب جشن خصوصی شد/ برپایی دوره جامع آموزش تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، تئاتر باران، نخستین جشن خصوصی تئاتر را برگزار می کند به این ترتیب که برترین نمایش‌های اجرا شده در تئاتر باران معرفی و جایزه «باران» به آثار برتر سال اهدا می شود.

خیام وقارکاشانی مدیر تئاتر باران در همین زمینه گفت: با معرفی نمایش‌های برتر سالن تئاتر باران نخستین جشن خصوصی تئاتر برگزار می شود. اولین جشن خصوصی تئاتر با داوری آثاری که تا بهمن ماه سال۹۴ در سالن تئاتر باران روی صحنه می روند، برگزار می شود و جایزه تئاتر باران، بنا بر آرا بزرگان تئاتر در سال ۱۳۹۴ اجرایی خواهد شد.

علی رفیعی، فرهاد مهندس پور، مسعود رایگان، نادر برهانی مرند و رویا تیموریان داوری جشن تئاتر باران را بر عهده خواهند داشت.

نخستین جشن خصوصی تئاتر در ده بخش بهترین اثر، کارگردانی، نویسندگی، بازیگر مرد، بازیگر زن، طراحی صحنه، طراحی لباس، طراحی گریم، طراحی نور و طراحی پوستر و بروشور داوری خواهد شد.

جایزه تئاتر باران به نمایش‌های برتر سال ۹۴ و بازیگران موفقی که آثارشان در این سالن روی صحنه رفته است، اختصاص خواهد داشت و قرارست به عنوان نخستین جشن خصوصی تئاتر، گامی بزرگ در ارتقا هنر نمایش در بخش خصوصی بردارد.

دوره جامع آموزش تئاتر با حضور اساتید هنرهای نمایشی برگزار می شود

انجمن هنرهای نمایشی استان تهران و مجموعه هنرهای نمایشی باران با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران کارگاه آموزشی تئاتر را برگزار می‌کنند.

حسین کیانی، کوروش نریمانی، نسیم ادبی، سهراب سلیمی، ستاره اسکندری، ایوب آقاخانی، پرستو گلستانی، رضا مولایی، وحید نفر، میلاد نیک‌آبادی، نادر نادر پور، الهام پاوه نژاد و سینا رازانی از مدرسان این دوره آموزشی هستند.

کارگاه‌های در نظر گرفته شده دوره جامع مبانی تئاتر است که به شرکت کنندگان این فرصت را می‌دهد که مباحث مختلف را در یک دوره ۳۰ جلسه‌ای که حدود سه ماه و نیم طول می‌کشد، سپری کنند.

در این دوره آموزشی مبانی بازیگری و مواردی چون بیان، بدن، بداهه پردازی در کنار یکسری مباحث تئوری مثل تحلیل نمایشنامه، شخصیت شناسی، تحلیل فیلم تئاتر و آثار روی صحنه آموزش داده خواهد شد و شرکت کنندگان به صورت محدود با رشته‌های دیگر هنر نمایش مثل ادبیات نمایشی، مبانی کارگردانی، گریم و موسیقی در نمایش آشنا خواهند شد.

پس از این دوره شرکت‌کنندگان می توانند در دوره‌های تخصصی حضور یابند و به صورت تخصصی در دوره نمایشنامه نویسی یا کارگردانی و یا بازیگری که ماحصل آن تولید خواهد بود، حضور پیداکنند. شرکت‌کنندگان در این دوره پس از پشت سر گذاشتن این دوره آموخته‌های خود را در قالب اجرا عرضه خواهند کرد.

مجموعه نمایشی تئاتر باران و انجمن هنرهای نمایشی استان تهران تصمیم دارد، در جهت فعالیت‌ گسترده و حرفه‌ای علاقمندان شرایطی را فراهم خواهد کرد که شرکت‌کنندگان در قبال فعالیت در حوزه تولید و اجرای آثار از دستمزد برخوردار شوند.

بانیان این حرکت فرهنگی همچنین قصد دارند با در اختیار گرفتن کمپ به مدت سه ماه هنرجویان را با فضای تمرین، کارگردانی و بازی آشنا کنند و برای هر یک از رشته‌ها مهارت‌های لازم را آموزش دهند به طوریکه بازیگران در این کلاس‌ها با یوگا، شمشیربازی و یا سوارکاری آشنا شوند.

علاقمندان به شرکت در این دوره‌ می‌توانند اوایل تیر ماه با مراجعه به دفتر انجمن هنرهای نمایشی استان تهران و یا تئاتر باران برای حضور ثبت نام کنند. اعضای انجمن نمایش استان تهران و شهرستان‌های تهران از تخفیف ۲۰ درصدی این دوره‌ها بهره‌مند خواهند شد.

مجموعه هنرهای نمایشی باران در خیابان انقلاب، فلسطین جنوبی پلاک ۲۹۲ و همچنین انجمن هنرهای نمایشی استان تهران در خیابان ولیعصر، تقاطع امام خمینی، جنب هنرهستان موسیقی، مجموعه تالار محراب واقع شده است.