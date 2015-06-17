کمبود ۱۴۰ معلم ورزش در استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دهقان ظهر امروز در جمع خبرنگاران استان، با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۶۰ معلم ورزش در استان فعالیت دارند، به کمبود معلم ورزش اشاره کرد و افزود: با آزمون استخدام سال ۸۹، ۳۰ هزار معلم ورزش در کشور استخدام که در استان یزد نیز تعدادی نیرو جذب و به نوعی کمبود جبران شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد گفت: در بخش بانوان ۸۰ معلم و آقایان ۶۰ معلم کم داریم که طی مکاتبات انجام شده امیدواریم این مشکل رفع شود.

دهقان اظهار داشت: ورزش در بین اقشار مختلف مردم بویژه دانش آموزان دارای جذابیت خاصی و تاثیرات آن بر همگان آشکار است، در این راستا ساعت تربیت بدنی در مدارس تعریف شده و بخشی از فعالیت های حرکتی دانش آموزان را تامین می کند که کافی نیست و نیازمند مکمل هایی است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به اینکه به دنبال تقویت برنامه های مکمل و برنامه های جدید در ساعت تربیت بدنی هستیم، افزود: در این زمینه کانون های ورزشی درون مدرسه ای و برون مدرسه ای، المپیادهای ورزشی و کانون های ویژه تعریف شده است.

وی با اشاره به برنامه های اوقات فراغت در تابستان، گفت: برنامه های اوقات فراغت در ۱۸۰ کانون ورزشی درون مدرسه ای و ۱۷۱ کانون برون مدرسه ای ارائه خواهد شد.

دهقان گفت: برنامه هایی برای آگاه سازی والدین در حوزه ورزش و تقویت سواد حرکتی با برگزاری کلاس های ورزشی و توجیهی و ... برگزار خواهد شد.

دهقان از اجرای طرح مدرسه قهرمان خبر داد و گفت: در این طرح دانش آموزان یک مدرسه در رشته های مختلف و طی برگزاری مسابقات در دورن مدرسه و منطقه و استان به رقابت با یکدیگر می پردازند و مدرسه برتر به مسابقات کشوری اعزام می شود.

وی ادامه داد: توسعه و ارتقا آمادگی جسمانی و مهارت های ورزشی دانش آموزان، ارتقا سلامت جسمی و روحی آنان، مشارکت حداکثری خانواده ها و کادر مدارس در برنامه های اوقات فراغت در نظر گرفته شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد گفت: با توجه به اهمیت ورزش و نقش آموزش و پرورش در این زمینه، باید توسعه ورزش همگانی در بین دانش آموزان نهادینه شود.

اجرای برنامه های اوقات فراغت در ۱۷۴ فضای فرهنگی و پرورشی

معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد گفت: فعالیت ها و برنامه های تابستان در ۱۷۴ فضای فرهنگی و پرورشی برگزار می شود.

عباس سرداری افزود: برنامه های اوقات فراغت در ۲۸ کانون فرهنگی و تربیتی و ۱۰۰ شعبه زیر نظر این کانون ها، ۱۷ دارالقران و ۳۰ مرکز ضمیمه، ۱۴ پژوهش سرای دانش آموزی و ۱۵ اردوگاه اجرا می شود.

وی با اشاره به برنامه های اوقات فراغت در تابستان امسال گفت: اردوهای جهادی، زیارتی و سیاحتی، اتاق قصه و بازی های گروهی ویژه جوانه ها، اردوهای بنیاد علوی ویژه مناطق محروم از جمله این فعالیت ها خواهد بود.

وی ادامه داد: آموزش قرآن شامل آموزش عمومی و تخصصی، آموزش نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، اجرای فعالیت های هنری اعم از خوشنویسی، خطاطی، نقاشی و ... از دیگر برنامه ها ویژه تابستان امسال است.

سرداری از برنامه ها و فعالیت های فنی و مهارتی نیز در تابستان امسال خبر داد و اظهار داشت: با توجه به استقبال دانش آموزان تعمیرات لوازم خانگی و کامپیوتر را نیز خواهیم داشت.

وی از فعالیت بیش از ۴۵ مرکز قرائت خانه در استان خبر داد و گفت: این مراکز ویژه دانش آموزان سوم متوسطه و پیش دانشگاهی برای آماه سازی کنکور فعالیت دارند.