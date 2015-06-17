سالانه ۲۰درصد از اماکن دولتی برای جانبازان مناسب سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا یاوند عباسی ظهر چهارشنبه در شورای امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد افزود: مناسب سازی اماکن عمومی برای جانبازان نباید تنها بدر حد شعار بماند.

این مسئول تاکید کرد: ایجاد محیط مناسب برای افراد معلول، جانباز و یا سالمند به عنوان یک حق الناس باید در دستور کار مسئولان و متولیان امور قرار گیرد.

وی بیان کرد: عملکرد برخی دستگاه ها و نهادهای مختلف عمرانی و اجرایی در کشور در این زمینه ضعیف بوده است.

یاوند عباسی اظهار داشت: با وجود قوانین متقن و دستورالعمل ها و سندهای روشن و فراوان در این راستا اما این قانون جامع تنها در حد شعار و حرف باقی مانده و این وضعیت به هیچ وجه راضی کننده نیست.

مشاور ایثارگران وزیر کشور همچنین گفت: بسیاری از قوانین و مطالبات جانبازان و خانواده ایثارگران که در طول سالیان متمادی مغفول شده و یا به بهانه های مختلف عملیاتی نمی شد در این دولت اجرایی شده است.

عباسی تاکید کرد: موضوع مناسب‌سازی معابر و اماکن عمومی برای استفاده معلولان، جانبازان و سایر افراد جامعه که دارای مشکلات حرکتی هستند، در برنامه کاری دولت قرار دارد.

وی، سرکشی های مستمر از خانواده های معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران از سوی رییس جمهور و استانداران سراسر کشور را یکی از اقدامات مثبت این دولت در حوزه ایثارگران عنوان کرد.

وی به برخی مشکلات و دغدغه های ایثارگران در کشور اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین معضلات این قشر مربوط به درمان و اشتغال فرزندان شهدا و جانبازان است.

وجود ۶۰هزار بیکار در خانواده ایثارگران

وی افزود: در حالی که انبوه قوانین و مستندات برای رفع بسیاری از این چالش ها و مشکلات وجود دارد اما به بهانه های مختلف و یا کمبود اعتبار این قوانین عملیاتی نشده است.

عباسی بیان کرد: دولت جدید موضوع درمان ایثارگران شاغل را در دستور کار دارد.

وی همچنین تعداد فرزندان شاهد و ایثارگر واجد شرایط کار و اشتغال درسطح کشور را هم اکنون حدود ۶۰ هزار نفر اعلام کرد و یادآور شد: شمار افراد بیکار در خانواده های ایثارگران تا پیش از آغاز دولت یازدهم بیش از ۶۸ هزار نفر بود.

عباسی به سخنان روز گذشته سخنگوی دولت در خصوص استخدام ۳۸ هزار نفر در کشور در سال جاری اشاره کرد و افزود: میزان استخدامی‌های در نظر گرفته نیاز اشتغال این قشر از جامعه را برطرف نمی‌کند.

وی همچنین به حماسه روز گذشته مردم در تشییع ۲۷۵ شهید دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: حضور این شهدا در کشور علاوه بر مزین شدن کشور به عطر حضور آنها باعث ایجاد نشاط معنوی در ایران شد.