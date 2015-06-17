به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس، پس از رایزنیهای انجام شده توسط هاشم اسکندری با فرگوسن رئیس انجمن حرفهایهای اسنوکر جهان مقرر شد دوره حرفهای مربیگری و داوری با همکاری فدراسیون جهانی در ایران برگزار شود.
همچنین جان وارهاس رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی به پیشنهاد ایران برای استفاده از داوران ایرانی در رقابتهای حرفهایها پاسخ مثبت داد و از داورانی که به زبان انگلیسی تسلط کامل دارند و قضاوت آنها مورد تأیید است را برای حضور در مسابقات پیش رو دعوت کرد.
