بیشترین آسیب تحریم ها بر مناطق محروم کشور وارد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادرمرزی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در نشست استاندار کردستان با روحانیون شهرستان دهگلان که در سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد، گفت: رفع تحریم ها حتی اگر به مذاق عده ای خوش نیاید در اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

وی عنوان کرد: تحریم ها در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور بیشتر از سایر نقاط آسیب و اثرات منفی به دنبال داشته است.

وی اظهار داشت: بیشتر واحدهای تولیدی در کشورما با 40 درصد ظرفیت اسمی خود در حال فعالیت هستند و ارائه طرح های جدید هم به دلیل نبود اعتبار مورد پذیرش قرار نمی گیرد ریشه تمامی این مشکلات به تحریم ها برمی گردد.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه روحانیون همواره در عرصه های مختلف نظام حضور و مشارکت داشتند، گفت: تاکنون خوشبختانه دلسردی، سهل انگاری و غفلت را در این قشر ندیده ایم و آنها با وجود تمامی مشکلات خود همواره در صحنه حضور داشتند.

قادرمرزی عنوان کرد: طرح سرباز روحانی را در سفر رییس جمهور به استان مطرح خواهیم کرد تا تا شاهد رفع بخشی از مشکلات این قشر در کردستان باشیم.

وی با تاکید براینکه تمامی ادارت خدمات رسان باید در شهرستان دهگلان مستقر شود، بیان کرد: در حال حاضر به غیر از اداره ثبت اسناد و املاک و اوقاف و امور خیریه تمامی ادارت دیگر در این شهرستان مستقر شدند.

وی ادامه داد: اداره ثبت اسناد به دلیل حساسیت کاری و اینکه با اوراق بهاردار و اسناد مالکیتی مردم سروکار دارد نیاز به مکان امنی برای استقرار دارد که در صورت تعیین چنین مکانی مستقر خواهد شد.