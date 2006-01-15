سران اروپا دو سال پيش از وجود زندانهاي مخفي "سيا" خبر داشتند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه "افن باخ پست"، "ديك مارتي" رئيس كميته تحقيق شوراي اروپا درباره مسئله پرواز مخفيانه هواپيماهاي سيا بر فراز كشورهاي اروپايي خاطرنشان كرد كه اروپا در اين زمينه به شدت تحت فشار قرار دارد .

وي در ادامه سخنان خود اظهار داشت : اروپا بايد استراتژي خاصي را در قبال مبارزه با تروريسم اتخاذ كند .

فرستاده ويژه شوراي اروپا همچنين تصريح كرد : نامه ارسالي از وزارت امورخارجه مصر نيز دليل محكمي بر وجود پروازهاي مخفيانه سيا است كه بر اساس پاره اي از گزارشها از 2 سال پيش محرز بوده است .

مجله سوئيسي"زونتاگز بليك " در شماره چند روز گذشته خود نوشته بود : نمابري از " احمد ابوالغيط " وزير امور خارجه مصر دريافت شده كه در آن درباره وجود زندانهاي مخفي در شمار زيادي از كشورهاي اروپاي شرقي سخن به ميان آمده است.

اين سند را سفارت مصر در لندن در اختيار اين مجله سوئيسي قرار داده است .

در اين سند همچنين آمده است : 23 زنداني عراقي و افغان در زندانهاي مخفي واقع در روماني بازجويي شده اند، اين در حالي است كه شمار ديگري از زندانيان نيز در اوكراين ، كوزوو ، مقدونيه و بلغارستان مورد بازجويي قرار گرفته اند .

آمريكا پس از حادثه 11 سپتامبر جمع زيادي از زندانيان مظنون به تروريسم را به كشورهاي ديگر جهان منتقل كرده است. اين خبر رسوايي بزرگي براي دولت آمريكا در سال 2005 به وجود آورد و واكنش متفاوت كشورهاي جهان را برانگيخت.

دولتهاي اروپايي، آمريكا را تحت فشار قرار داده اند تا توضيحاتي درباره پرواز هواپيماي حامل زندانيان سيا در اروپا ارائه دهد. تاكنون كشورهاي آلمان، اتريش و لهستان خواستار ارائه توضيحات دولت آمريكا در اين زمينه شدند.