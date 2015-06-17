فرهنگ سپاس از بزرگان در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای غواص اظهار داشت: روز گذشته آیین باشکوهی برای این شهدا در تهران برگزار شد.

وی با اشاره به ایثار و فداکاری شهدا، تصریح کرد: وجود شهدا بیانگر این واقعیت است که افرادی با هدف کسب رضای الهی خدمت رسانی می کنند.

رزم حسینی همچین به نقش آموزش و پرورش در جامعه اشاره کرد و افزود: امروز رتبه نخست اعتماد توسط مردم به معلمان داده شده است.

وی نقش معلمان و دانش آموزان در شکل گیری انقلاب را مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: آمار شهدای معلم و دانش آموز بیانگر این واقعیت است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان گفت: امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری همواره در خصوص نقش معلمان تاکید کرده اند.

رزم حسینی با تاکید بر لزوم تعمیق رابطه و اعتماد مردم به مسئولین ادامه داد: مسئولیت ها برای هیچ کس ماندگار نبوده و تنها فرصتی برای خدمت رسانی به شمار می روند.

وی عمر خدمت رسانی به مردم را کوتاه دانست و گفت: جهانگیری مدیرکل سابق آموزش و پرورش خدمات شایانی را در مدت مسئولیت خود به انجام رساند.

وی یادآور شد: مسئولیت برای افرادی که دلسوز نظام و مردم هستند تمام نشدنی بوده و تنها سنگرخدمت رسانی آنها عوض می شود.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با تاکید بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ سپاس از بزرگان در جامعه ادامه داد: نباید خدمات افراد نادیده گرفته شوند.

در این آیین از خدمات ابراهیم جهانگیری مدیرکل سابق آموزش و پرورش استان کرمان تقدیر و سید داود ملکی به عنوان سرپرست جدید این اداره کل معرفی شد.