صادرات محصولات پارس جنوبی ۲۷ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی عصر چهارشنبه در نشست ائمه جماعات منطقه ویژه پارس اظهار داشت: تلاشهای بسیار زیادی برای توسعه پارس جنوبی صورت گرفته است که افزایش تولید گاز یکی از دستاوردهای مهم آن است.
وی ادامه داد: با تدابیر و برنامهریزی وزارت نفت و پشتیبانی دولت، فازهای پارس جنوبی اولویتبندی شد و فازهای اولویتدار با سرعت بالایی در دست توسعه قرار گرفتند که فاز ۱۲ پارس جنوبی سال گذشته با حضور رئیس جمهور به بهرهبرداری رسید.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس اضافه کرد: فازهای ۱۵ تا ۱۸ پارس جنوبی نیز از دیگر فازهای اولویت نخست پارس جنوبی هستند که با تلاشهای صورت گرفته در سال جاری به بهرهبرداری میرسند.
وی از افزایش ۳۵ درصدی تولید گاز در پارس جنوبی خبر داد و بیان داشت: این میزان افزایش تولید در شرایطی رخ داده است که کشور در سختترین تحریمها قرار داشته است.
یوسفی همچنین به افزایش ۲۷ درصدی میزان صادرات محصولات منطقه ویژه پارس اشاره کرد و گفت: پارس جنوبی در زمینه تولید و صادرات پیشرفتهای چشمگیری داشته است که باید این موضوعات به خوبی اطلاعرسانی شود و روحانیت ظرفیت بالایی در زمینه اطلاعرسانی دارند.
وی بر لزوم تقویت فعالیتهای مذهبی و فرهنگی این منطقه صنعتی تاکید کرد و ادامه داد: افزایش معنویت در فضای کار کمک شایانی به افزایش انگیزه کارکنان و بهبود شرایط توسعه صنعت داشته باشد.
مسئول دفتر حوزوی وزارت نفت نیز در این نشست اظهار داشت: هم اکنون بیش از ۷۵۰ روحانی در سطح شرکتهای تابعه وزارت نفت مشغول به فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی هستند و در زمینه توسعه فرهنگی نقشی بسیار مهم دارند.
حجتالاسلام کافی توسعه متوازن فرهنگی و صنعتی را به عنوان یک برنامه بسیار مهم در سطح وزارت نفت عنوان کرد و ادامه داد: مبلیغین فرهنگی در راستای کمک به رشد معنویت در فضای کار نقش بسیار مهمی دارند.
حجت الاسلام سلمان بحرانی رئیس ستاد اقامه نماز منطقه ویژه پارس نیز در این نشست از اجرای برنامههای مختلف ویژه ماه مبارک رمضان در پارس جنوبی خبر داد و بیان داشت: برگزاری مجالس قرآنخوانی در نقاط مختلف این منطقه برگزار خواهد شد.
نظر شما