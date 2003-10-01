منشور سينماي ايران در حال تدوين است





برداشت ما اين است كه سينماي ايران نيازي به قانون تازه ندارد . ما اشكالي را كه با قانون حل شود احساس نمي كنيم. ولي اگر ارگاني خواهان اين قضيه باشد ما قطعا همكاري مي كنيم . ازما خواسته شد كه سياست ها و اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بخش سينما را اعلام كنيم و ماهم چنين كرديم ولي هنوزهيچ بحثي راجع به نوشتن قانون سينما نشده است ."

حيدريان در سخنان خود تدوين سياست گذاري و برنامه ريزي در عرصه سينما را ضروري دانست و گفت :" پس از قبول اين مسئوليت دوتا سه ماه اول را صرف برنامه ريزي جامعي براي سينما و سمعي و بصري كرديم . براساس اين برنامه مشكل عمده سينماي ما مربوط به مسائل زير ساختي و زيربنايي مي شود .



سعيد رجبيفروتن مدير كل اداره توسعه و همكاري هاي سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر" با بيان اين خبر افزود : " شوراي عالي انقلاب و شوراي فرهنگ عمومي با همكاري معاونت سينمايي در سالهاي اخير كارتدوين اهداف و رئوس كلي سياست هاي سينمايي جمهوري اسلامي ايران را در دست داشتند . طي ماه هاي اخير اين كار به پايان مي رسد و در يك مرجع عالي به تصويب مي رسد . اميد واريم از اين طريق به منشوري كه سينماي ايران را به سمت مقصد نهايي اش رهنمون شود دست پيدا كنيم ."وي در ادامه در باره دليل مسكوت ماندن لايحه سينما كه در دستوربرنامه سوم توسعه قرار داشت گفت :" اين حركت در زمان معاونت سيف الله داد آغاز شد . ايشان با تشكيل شوراي عالي انقلاب اقدام به بررسي كارشناسي جزئيات لايحه سينما كردند ولي اگر مطبوعات آن مقطع را مرور كنيد مي بينيد كه مخالفين و موافقين زيادي در برابر اين طرح موضع گرفتند مواضعي كه همچنان وجود دارد . نتيجه اين كه به نظر مي رسد اجماع و اتفاق نظري براي بهره مندي از لايحه سينما وجود ندارد . به همين خاطر برخي مسئولان اعتقاد دارند آئين نامه هاي موجود و صراحتي كه در قانون و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وجود دارد براي ساماندهي سينما كافي ست . در واقع اين اعتقاد وجود دارد كه ما با خلا قانون گذاري مواجه نيستيم ، مهم اين است كه براساس اقتضاي شرايط و تحولات هر دوره با صدور آئين نامه ها و بخشنامه ها اهداف فرهنگي نظام و سياست ها و برنامه هاي تدوين شده را به اجرا بگذاريم ."گفتني ست چندي پيش نيز محمد مهدي حيدريان معاونت سينمايي در مورد ضرورت تدوين لايحه سينما گفته بود :"