آمريكا قصد جنجال سازي عليه برنامه هاي هسته اي ايران را دارد

"مليسا فلمينگ" سخنگوي بين المللي آژانس بين المللي انرژي اتمي روز سه شنبه درمصاحبه اختصاصي با خبرگزاري مهر اظهار داشت: آمريكا طبق معمول سعي دارد در روند مسائل جهان بيش از آنكه به راه حل بيانديشد، جنجال ايجاد كند. اما درباره موضوع برنامه هاي هسته اي ايران و ديگر مسائلي كه در حوزه وظايف آژانس انرژي اتمي است، ديده بان هسته اي سازمان ملل اعلام نتايج را فقط به بررسي كارشناسان هسته اي منوط خواهد كرد.

وي تصريح كرد: آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ادعاهاي اعضاي آژانس مسئوليتي ندارد و اين ادعاها لزوما از سوي محمد البرادعي مورد تاييد نيستند.

سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي ضمن تاسف بار خواندن خواسته برخي مقامات ايران مبني بر خروج از معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي (NPT) خاطرنشان كرد: معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي همچون ابزاري اساسي براي پيشبرد روند صلح درجهان است و امنيت كشورها بدون امضاء و تصويب اين معاهده امكان پذير نخواهدشد.

فلمينگ تاكيد كرد: آژانس بين المللي انرژي اتمي به هيچ وجه تمايل ندارد هيچ يك از كشورها از معاهده مذكور خارج شوند و تمام تلاش خود را به كار مي گيرد تا چنين مسئله اي پيش نيايد.

وي با ابراز اميدواري نسبت به اثبات شفافيت ايران در برنامه هاي هسته اي گفت: ما اميدواريم كه در فرصت تعيين شده تا 31 اكتبر(9 آبان) ايران بتواند اعتماد جهان و آژانس انرژي اتمي را درباره برنامه هاي هسته اي خود جلب كند تا پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع نگردد.

فلمينگ در ادامه خواستار همكاري كامل ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي شد و اين امر را لازمه اثبات مشروعيت برنامه هاي هسته اي ايران دانست.

سخنگوي IAEA اظهار داشت: قرار بود بازرسان هسته اي آژانس روز يكشنبه 29 سپتامبر (6 مهر) وارد تهران شوند كه اين سفر به دليل درخواست تهران براي فراهم آوردن شرايط به تعويق افتاد.

فلمينگ درباره تاريخ سفر بازرسان به ايران به خبرنگار مهر گفت: هيئتي از منابع رسمي آژانس بين المللي انرژي اتمي روز پنجشنبه 2 اكتبر (10 مهر) وارد تهران خواهند شد. اما كارشناسان فني روز جمعه به اين هيئت خواهند پيوست كه رياست گروه بازرسان فني را "پير گلد اشميت" معاون دبير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي به عهده خواهد داشت.