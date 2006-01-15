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۲۵ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۱۸

كنسرت كيانا در كرج برگزار مي شود

گروه موسيقي نهضت به مدت چهار روز در فرهنگسراي كوثر كرج كنسرت موسيقي مي دهد.

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر" از كرج ؛ اين كنسرت در دو بخش بداهه نوازي و تصنيف خواني به نفع كودكان كار(خياباني) برگزار مي شود.

سرپرستي و آهنگسازي اين كنسرت برعهده كيارش سنجراني است و استاد زماني و مهدي حاجي زاده خوانندگان گروه هستند.

پيام امير باهنر نوازنده تار، يارا اميرباهنر نوازنده ويلن ، مجتبي جعفري تنبك و سياوش كاوه دف نواز گروه كيانا هستند.

مينا بحري ، آيسان بحري، فرشته آرزو و جعفر پريزاد همخوانان گروه هستند.

گفتني است؛ كنسرت ياد شده از روز 28 تا 30 ديماه هر روز از ساعت 30/18 تا 30/20 برگزار مي شود.

کد مطلب 278215

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