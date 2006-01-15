براي برگزاري مسابقات جام جهاني كاملا آماده هستيم / تاكنون 17 كشور اعلام آمادگي كرده اند

به گزارش خبرنگار " مهر" اكبر گهر خاني دراين نشست خبري با بيان اينكه تمام سعي ما درانجام يك ميزباني مطلوب است گفت: ما اطمينان داريم كه برگزاري اين مسابقات دركشورمان دورازافتخارنيست و براي ما افتخارآفريني خواهد كرد و نشان آن پيام هاي تبريك مسئولان فدراسيون جهاني و روساي ورزش كشورمان است.

وي ادامه داد: تاكنون براي حضوردراين مسابقات 17 كشوراعلام آمادگي قطعي كرده اند و چند كشورنيز وضعيت نهايي خود را اعلام نكرده اند.

وي با اشاره به اينكه يكي از نقاط قوت اين مسابقات حضور تيمهاي مطرح اروپايي است گفت: ما دركمتر رشته اي شاهد حضور تيم هاي اروپايي بوده ايم و بايد اين فرصت را غنيمت بدانيم و از آن براي تبادل فني و تجارت توريست استفاده كنيم.

گهرخاني تصريح كرد: تمامي امكانات براي هرچه بهتربرگزارشدن اين مسابقات فراهم شده است به طوريكه هم اكنون تمام رايزني ها براي ورود 5 ست كامل وسايل ازكشورهلند انجام شده كه اين تجهيزات ظرف دو هفته آينده وارد ايران شده و درمحل ورزشگاه آزادي تهران محل برگزاري مسابقات نصب خواهند شد و بعد از پايان آن به استانهاي فعال اهدا مي شود.



سرپرست فدراسيون ژيمناستيك افزود: خوشبختانه هرچه به زمان برگزاري مسابقات نزديك تر مي شويم همكاري ارگانها و نهاد ها با ما بيشتر مي شود به طوريكه براي بحث اسكان ورزشكاران خارجي با دو هتل ويژه بنياد مستضعفان هماهنگي كرده ايم كه با تخفيف در اختيار تيم ها قرار گيرد . در مورد حمل نقل نيز با يك شركت توريستي برنامه ريزي لازم انجام گرفته و هيچ مشكلي وجود ندارد.

گهرخاني با اشاره به اينكه براي يك ميزباني شايسته بايد درمباحث فني بهترين امكانات را گذاشت گفت: در برنامه هاي فني اين مسابقات تهيه تابلوهاي اسكوبرد را داشته ايم كه خوشبختانه با همكاري يك گروه از متخصصين و با استفاده از تكنولوژي كشورهاي آلمان و سوئيس برنامه هاي نرم افزاري نشان دهنده نتايج تدوين شده تا به بهترين شكل درحين مسابقات نتايج به تيم ها ارائه شود.



وي ادامه داد: دربحث تبليغات حضوراسپانسرهاي مالي براي ما مهم بوده و اميدواريم بخشي ازهزينه هاي مسابقات از اين طريق حل شود.

گهرخاني درادامه اين جلسه افزود: با هماهنگي صداو سيما مشكل پخش مستقيم مسابقات حل شده است به طوري كه در روز 12 بهمن ماه مراسم افتتاحيه اين مسابقات به همراه مسابقات مقدماتي ، روز دوم برگزاري فينال 3 وسيله و روز سوم برگزاري مسابقات 3 وسيله باقيمانده از طريق برنامه هاي صدا وسيما پوشش داده خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه هدف عمده ما در برگزاري اين مسابقات ايجاد يك فرهنگ براي اين رشته است گفت: تنها راه كاري كه مي توانست جوانان را به اين رشته علاقمند كند و نگاه همه را به اين رشته جلب نمايد برگزاري يك مسابقه بزرگ بود تا بتواند با آوردن دانش آموزان خانواده ها و دانشجويان باعث فرهنگ سازي در اين رشته شود.

گهرخاني افزود: برنامه فدراسيون اين است كه بعد از برگزاري اين مسابقات پتاسيل لازم را براي آموزش اين رشته در كشور فراهم نمايد.

سرپرست فدراسيون ژيمناستيك درادامه به تاكيدات سازمان تربيت بدني اشاره كرد و اظهار داشت: سازمان تربيت بدني برگزاري اين مسابقات را براي ژيمناستيك ايران مثمر ثمر مي داند و در نامه اي نكاتي را شامل ارتقاء سطح مربيان و داوران و ورزشكاران، حضور داوران ايراني براي داوري در يك مسابقه سطح بالا، تجهيز فدراسيون و ورزش كشور به وسائل به روز دنيا، بستر سازي مناسب براي كسب كرسي هاي جهاني و آسيايي ، پوشش رسانه اي خوب و موثر در ميان مردم و حضور كشورهاي اروپايي و بدست آوردن رنكينگ جهاني براي ايران به اين فدراسيون ارائه داده است.