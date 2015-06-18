برکناری های اخیر استانداری کرمانشاه طبق بخشنامه وزارت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، با حضور استاندار، معاونین، فرمانداران و جمعی از مدیران استانی مراسم تودیع آیت الله آزرمی معاون سیاسی استانداری کرمانشاه برگزار و از زحمات ایشان در طی مسئولیت خود تقدیر و قدردانی شد.

ابراهیم رضایی بابادی در این مراسم ضمن تبریک حلول ماه رمضان و قدردانی از تلاشها و زحمات شبانه روزی آزرمی از وی به عنوان نمونه ای از مدیران دارای پشتکار و با تجربه نام برد و اظهار داشت: همه ما در هر مسئولیت و جایگاهی که هستیم بدهکار نظام هستیم و هر چقدر که زحمت و تلاش داشته باشیم بازهم در مقایسه با کاری که شهدا و جانبازان و ایثارگران این کشور در دفاع از کشور انجام دادند، ذره ای بیش نیست.

وی افزود: بسیاری از همکاران بر من خرده می گیرند که چرا عملکرد و کارهایی که برای استان انجام داده اید را بیان نمی کنید اما من وقتی به دیدار جانبازی می روم و یا با خانواده شهیدی ملاقات دارم می بینم که در برابر آن همه عظمت و جانفشانی، این میزان کارهای ما مانند قطره ای در برابر دریاست و اگر چندین برابر هم کار کنیم و دستاورد داشته باشیم باز هم به پای کاری که این عزیزان کرده اند نمی رسد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: آقای آزرمی تمام وقتش را در این استان گذاشت تا برنامه هایش را عملی کند و به هیچ عنوان دنبال لابی گری و نفوذ و امتیاز دادن نبود و از مدیران باتجربه و صاحب کارنامه وزارت کشور است که در هر جایی که مسئولیت داشته منشا خیر و از همه مهمتر تحول بوده است.

به صورت ویژه از مهندس میرزایی تشکر می کنم

وی به محروم شدن استان از تجارب آقایان میرزایی و آزرمی به علت قوانین موجود اشاره کرد و گفت: اعتقاد وزارت کشور به جوانگرایی و عدم استفاده از افراد بازنشسته باعث شد که ما دیگر نتوانیم از وجود آقایان آزرمی و میرزایی استفاده کنیم و البته همین مسئله نیز باعث بروز شایعاتی در خصوص مهندس میرزایی شد که کاملا غیر واقعی بود.

رضایی در ادامه گفت: اگر چه زمان این بحثها گذشته است اما برای روشن شدن ذهن برخی از افراد باید این را بگویم که احیای سازمان برنامه ریزی و بودجه باعث شد که بخش زیادی از حوزه معاونت آقای میرزایی به این سازمان منتقل شود و عملا معاونت ایشان حذف می شد و چون امکان استفاده از افراد بازنشسته مهیا نبود بر اساس بخشنامه وزارت کشور مبنی بر معرفی سرپرست برای معاونت جدید، آقای حاتمی را به این عنوان منصوب کردیم.

وی گفت: در همین ایام شایعاتی مختلفی در خصوص آقای میرزایی مبنی بر عزل و کنار گذاشتن و اختلاف نظر با وی مطرح شد که به هیچ وجه صحت ندارد و اتفاقا یکی از معاونت هایی بود که در آن کارهای زیادی بر اساس آمار موجود انجام شده بود و مهندس میرزایی یکی از همکاران خوب و با تجربه ما در استانداری بود که بصورت ویژه از ایشان تشکر و قدردانی می کنم و زمانی که گفتم چهار استاندار را با خودم به کرمانشاه آورده ام یکی از دلایل این حرف، تجارب بالای چهار معاون بود که عملکرد آنها در این مدت تاییدی بر حرف بنده بود.