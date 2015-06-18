مسابقه سختی در پیش داریم/ مردم ایران دوست داشتنی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، جان اسپرا در نشست خبری قبل از دو دیدار ایران و آمریکا در هفته ششم لیگ جهانی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی افزود: در فیلم بازی های تیم ایران پیشرفت زیادی در والیبال آنان مشاهده کردیم. دو مسابقه در هفته نخست نیز داشتیم که ایران تلاش زیادی داشت. برای پیروزی برابر ایران باید تلاش کنیم و یقین دارم که تماشاگران حاضر در سالن رسیدن به این هدف را برای ما سخت خواهند کرد.

وی در باره سفر به ایران و نظرشان در باره مردم شهر تهران گفت: دیروز از برج میلاد بازدید کردیم و تجربه خیلی خوبی بود. لذت بردیم و مردم ایران نیز علاقه زیادی نشان دادند. مردم ایران دوست داشتنی و خیلی خونگرم هستند.

سرمربی تیم ملی والیبال آمریکا در باره مشکلات مسابقه با ایران گفت: درست است که تیم آمریکا صدر جدول را در اختیار دارد، اما مسافت طولانی ای آمدیم و بازی سختی خواهیم داشت. در باره نتیجه آن نمی‌توان پیش بینی کرد.

وی در باره اهمیت لیگ جهانی و جام جهانی برای تیم آمریکا گفت: مسلما بازی های جام جهانی مهم‌تر است چون کسب سهمه المپیک دارد. اما لیگ جهانی نیز حساسیت های خود را دارد.

تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا ساعت ۲۱ روزهای جمعه و یکشنبه ۲۹ و ۳۱ خردادماه در چارچوب هفته ششم لیگ جهانی در سالن ۱۲ هزار نفری به مصاف یکدیگر می روند.