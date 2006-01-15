همايش ملي پيوند اعضا برگزار مي شود

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، اين همايش يك روزه با هدف بررسي مشكلات پيوند و راهكارهاي آن در سراسر كشور برگزار مي شود.

در اين نشست، دكتر "علي اكبر ولايتي"، رييس جمعيت حمايت از پيوند اعضاء درباره فعاليت هاي اين جمعيت و دكتر "كتايون نجفي زاده" در خصوص مشكلات فرهنگي پيوند اعضاء در ايران سخنراني مي كنند.

در اين همايش تعدادي از پزشكان متخصص در امر پيوند اعضاء سخنراني خواهند داشت.

دكتر "محمد حسين ماندگار" درباره پيوند قلب، دكتر "محمد علي جوادي" درباره پيوند قرنيه، دكتر "ناصر سيم فروش" در زمينه ارتقاء كمي و كيفي پيوند كليه، دكتر سيد "علي ملك حسيني" درمورد پيوند كبد، دكتر "حميدرضا آقايان" درباره پيوند نسج، دكتر "عزيزالله عباسي" در زمينه پيوند ريه و دكتر "اردشير قوام زاده" در مورد پيوند مغز و استخوان و مسائل و مشكلات پيرامون آن به ايراد سخنراني خواهند پرداخت.