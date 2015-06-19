  1. سیاست
  2. مجلس
۲۹ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۱۶

لاریجانی در دیدار با مددجویان کمیته امداد مطرح کرد:

ایتام در قلب ما هستند/ تشکر از خدمات کمیته امداد و بهزیستی

ایتام در قلب ما هستند/ تشکر از خدمات کمیته امداد و بهزیستی

رئیس مجلس شورای اسلامی با تشکر از سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) در زمینه خدمت رسانی به ایتام گفت: شما ایتام در قلب ما هستید؛ ما نگران شما هستیم تا در بهترین شرایط زندگی و تحصیل کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شب گذشته در محل مجلس شورای اسلامی میزبان جمعی از ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بود.

در این مراسم، پیش از اذان گروه سرود «کانون جوانان پیرو ولایت» استان تهران به اجرای برنامه پرداختند و سپس، نماز جماعت اقامه شد.

سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی نیز در این مراسم، حضور داشتند.

رئیس مجلس در این دیدار، با تشکر از حضور این میهمانان در مجلس اظهار داشت: شما یک خانواده محترم و صمیمی در کشور ما محسوب می‌شوید و خانه ملت، خانه خودتان است.

لاریجانی افزود: ان‌شاءالله ماه رمضان برای همه شما پربرکت باشد؛ چراکه برخی از اولیای دین گفته اند که در این ماه انسان ها فرشته‌گون می‌شوند، خواب انسان عبادت و نفسش تسبیح است و این از ویژگی فرشتگان است که همه اعمال آنان تسبیح تلقی می شود.

رئیس نهاد قانونگذاری گفت: انسان های روزه‌دار در زمینه تکامل برای حرکت انسانی خود تلاش می‌کنند.

وی خطاب به میهمانان افزود: شما فرزندان خوب و عزیز ما باید بتوانید در این ماه مسیر فرشته‌گون شدن را طی کنید و ان‌شاءالله خدا به شما کمک می کند.

لاریجانی همچنین با تشکر از سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: شما عزیزان در قلب ما هستید و همه ما نگران شما هستیم تا شما در بهترین شرایط زندگی کنید تا بتوانید تحصیل خوب داشته باشید و آینده شما روشن باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان این مراسم تأکید کرد: امیدوارم کمیته امداد و سازمان بهزیستی تمام تلاش خود را برای سعادتمندی شما فرزندان عزیز به کار گیرند و از خداوند یکتا عزت و سربلندی برای شما آرزو می‌کنم.  

کد مطلب 2782497

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها