سرود قبل از خبر ساعت 19در يكي ديگر از بخش ‌هاي خبري پخش خواهد شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، علي دارابي كه در حاشيه جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي و در واكنش به اظهارات اخير رييس كميسيون فرهنگي مجلس در اعتراض به حذف سرود مذكور در تيتراژ آغاز اخباري سراسري صدا و سيما با خبرنگاران سخن مي گفت ، افزود: خبر ساعت 19 قبلا شامل بخش هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي مي شد اما از زماني كه اين بخش خبري صرفا اقتصادي شده، اين سرود پخش نمي شود.

وي افزود: با توجه به اين كه سرود "انجزه وعده" نمادي از ياد حضرت امام (ره) و دوران دفاع مقدس است، دوستان ما در معاونت سياسي صدا و سيما دنبال اصلاحاتي هستند تا اين سرود در همين بخش يا يكي ديگر از بخشهاي خبري پخش شود.