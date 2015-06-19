۲۵ سال قبل هزینه سنگین بیماری های غیرواگیر را هشدار دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی در مراسم امضای تفاهم‌نامه اخلاق حرفه‌ای میان سازمان نظام‌پزشکی و مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی کشور، گفت: ما باید به عنوان NGO مردم را بیشتر ببینیم. ما زمانی که هوای شهر آلوده بود و سلامت مردم به شدت تهدید می‌شد و یا زمانی که صداوسیما به روان پریشی جامعه دامن میزد حضور فعالی نداشتیم و از حق مردم دفاع نکردیم.

وی افزود： بزرگترین پشتوانه سازمان‌های مردم نهاد، مردم هستند. اگر آنها را نداشته باشیم، قدرت چانه زنی برای تعامل با حاکمیت را نخواهیم داشت.

نمکی با اشاره به افزایش بیماری‌های غیر واگیر درکشور، گفت： ما ۲۵ سال پیش گفتیم که طوفانی از بیماری های غیرواگیر در آینده خواهیم داشت که هزینه های سرسام آوری به مملکت تحمیل خواهد کرد. اگر زمانی با ۵ دلار، کودکی را علیه ۶ بیماری مسری قابل پیشگیری واکسینه می‌کردیم امروز همان کودک، بزرگ شده است و ممکن است به دلیل بیماری قلبی عروقی فوت کند و کودکانی یتیم به مملکت اضافه کند.

وی ادامه داد： امروز حداقل هزینه در ارزان ترین سی سی یوهای دنیا شبی ۵۰۰ دلار است. چنین شرایط اقتصادی سنگینی برای اقتصاد سلامت، به گونه ای نیست که از عهده آن برآییم. در بیماری‌های غیرواگیر و موج عظیم سرطانی که در راه است، وزارت بهداشت حداقل نقش را دارد. برای مشکل سرطان و آلاینده هایی که در غذا و آب و خاک و هوا وجود دارد، به مشارکت عظیم بین بخشی نیاز است.

معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور درباره لزوم مشارکت همه سازمان‌ها در زمینه کاهش بیماری های غیرواگیر، گفت： توقع بسیار بیهوده ای است که فکر کنیم وزیر بهداشت خواهد توانست در کاهش بار این بیماری ها نقش بسیار مهمی داشته باشد. ما چاره‌ای جز مدیریت صحیح بر منابع نداریم و باید به جای نفت از مغز و اندیشه استفاده کنیم.

نمکی ادامه داد： بزرگترین سرمایه ما، نیروی انسانی و اندیشمندان توانمندی داریم که گاهی آنها را نادیده می‌گیریم. ما ازکپی کردن استانداردهای کشورهایی که پول و فرهنگ واقلیم شرایطی متفاوت با ما دارند بهره ای نمی بریم.باید استانداردهایی را تدوین کنیم که با اقلیم وفرهنگ ما سازگارباشد. این نقشه و استاندارد را کسی جز انجمن های علمی نمی‌تواند تدوین کند.