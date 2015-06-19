جشنواره «ایران آینده در افق ۱۴۰۴» به یک رویای ملی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست اعضای کمیته‎های تخصصی جشنواره هنری «ایران آینده در افق ۱۴۰۴» با حضور مجید مصلحی مدیرکل امور استان‎ها و مجلس و دبیر این جشنواره، امیر محمدخانی مدیر مرکز معماری، حسن نجفی کارگردان و فیلمساز، داود ضامنی معاون نظارت و ارزشیابی اداره کل امور استان‎ها و مجلس، حمید توکل‎پناه مدیر شرکت رایانه‎ای نگار، عبدالحمید قره‎داغی رییس حوزه هنری استان البرز، مریم بیرامی رئیس کمیته جشنواره محصولات فرهنگی، عباس محمدی سرپرست حوزه هنری تهران، پوریا اسدی روانشناس و کارگردان، سمیه ربیعی مدیر نظارت اداره کل امور استان‎ها و سید مرتضی دارابی مسئول روابط عمومی اداره‌کل امور استان‎ها عصر روز دوشنبه ۲۵ خردادماه در محل اداره‌کل امور استان‎ها و مجلس برگزار شد.

مجید مصلحی دبیر جشنواره به نکاتی درباره هدف اصلی برگزاری جشنواره یعنی تببین و ترویج چشم‎انداز از زبان هنر اشاره کرد و گفت: از خط مشی های اصلی جشنواره شناخت مخاطب است که ما مخاطب را به ۲ دسته خاص و عام تقسیم می‎کنیم. مخاطب عام برای ما اهمیت بسیاری دارد و دسته‎ای از پیام‎هایی که تولید می‎کنیم باید برای مخاطب عام باشد و بیشتر از پیام مستقیم استفاده می‎کنیم. مخاطبان خاص نیز بیشتر با مفاهیم ارتباط می‎ گیرند.

وی اظهار کرد: در سیاست‎گذاری‎های قبلی، از چند استعاره استفاده کردیم و فکر می‎کنم این چند استعاره به ما کمک کند. استعاره «رسانه‎ای کردن»، یعنی هر تولیدی از زبان رسانه قابل انتشار باشد. یعنی پیام خوبی برای معرفی این رویداد تولید کنیم و به اینکه در چه قالبی تولید و از چه کانالی پخش شود، توجه کنیم.

«جار زدن» تولیدات جشنواره ایران آینده

دبیر جشنواره هنری ایران آینده از استعاره «جار زدن» استفاده کرد و افزود: باید تعداد زیادی از تولیدات و پیام های مربوط به چشم انداز در یک دوره زمانی انتشار یابد و منجر به معرفی هرچه بهتر چشم انداز شود. یعنی برای افراد ایجاد سوال کند و کارشناسان برای این سوال پاسخ مناسب ارائه دهند و کم کم به گفتمان رایج مردم تبدیل شود. این جشنواره باید به گونه‎ای اثرگذار باشد که تحقق رویای مردم در چشم انداز ۱۴۰۴ حرف روز باشد. مانند انرژی هسته‎ای که به گفتمان بین مردم تبدیل شده است و امروز جز مطالبات به حق مردم و مسوولان است.

وی ادامه داد: مشارکت و هم افزایی دولت و مردم و عمومی کردن آن از دیگر سیاست‎های ماست. در این راستا مشارکت و توان بخش خصوصی نیز حائز اهمیت است. همچنین خلاقیت و نوآوری که ذات جشنواره ۱۴۰۴ است در دستور کار تولیدات این جشنواره قرار می گیرد یعنی، هر کاری که تولید می‎کنیم اولین سوال باید این باشد که خلاقیت و نوآوری در این بخش چیست؟ ما باید نمونه‎هایی خلق کنیم که الگوی افراد برای جشنواره‎های بعدی باشد.

استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات

وی توضیح داد: از دیگر سیاست‎های ما داشتن شعاری واحد است. باید در تولیدات از یک رنگ مشخص، یک نوع موسیقی و لوگوی واحد استفاده کنیم. ایران آینده در افق ۱۴۰۴ باید به یک «رویای ملی» تبدیل شود.

مصلحی به استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی دیگر از سیاست‎ها اشاره کرد و افزود: توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار اهمیت دارد. شبکه‎های مجازی برای ما فرصت است. هر چند این شبکه برای یک قشر خاصی است اما، افراد بسیاری از این شبکه‎ها استفاده می‎کنند. در بحث سیاست‎گذاری ایده‎های زیبایی به ذهن خطور می‎کند اما، ایده‎ها باید

عملیاتی باشد و منابع محدود و شرایط و الزامات آن برای اجرا در نظر گرفته شود.

وی در پایان سخنان خود اظهار کرد: تمام کارهایی که انجام می‎گیرد، از مجموعه‎ تولید انیمیشن، فیلم و سایر محصولات، باید منجر به یک حس مطالبه عمومی برای تحقق چشم انداز آینده

مطلوب باشد. یعنی مردم در تصور خود آینده‎ای زیبا را به تصویر بکشند و آرزو کنند. این اتفاق خوبی برای ما و جشنواره ایران آینده است. این حس باعث می‎شود که مردم بگویند چگونه باید به آن آینده مطلوب دست یابیم؟ اگر قرار است به آن آینده دست ‎پیدا کنیم، نقش ما و دولت چیست؟ اگر حس مطالبه آینده مطلوب به رویای ملی تبدیل شود و جهت گیری ها تحقق آن را نشانه رود طعم موفقیت را خواهیم چشید.

تعریف چشم‎انداز به زبان هنر

حسن نجفی فیلم‎ساز و کارگردان فیلم «شرفناز» در ادامه این نشست عنوان کرد: نکته‎ای که برای هنرهای تجسمی بسیار مهم است، لوگوی جشنواره است. البته سعی ما بر این است که به لوگوی خوبی برای جشنواره نزدیک شویم. بنابراین باید کمیته‎ها وارد کار شوند و فعالیت‎های خود را عملیاتی کنند.

نجفی درباره چگونگی تولید اثر برای جشنواره ایران آینده اشاره کرد و افزود: ما باید به زبان هنر چشم‎انداز را تعریف ‎کنیم بنابراین باید بدانیم چشم انداز چیست؟ من باید چه موادی را به هنرمند بدهم یا چه چیزی را برای او تعریف کنم تا او به زبان هنر اثری خلق کند.

امیر محمدخانی، مدیر مرکز معماری در تائید صحبت های حسن نجفی گفت: ما باید کمیته به کمیته وارد موضوع جشنواره شویم. باید فرآیند کمیته‎ها را بنویسیم و بگوییم کدام فعالیت کمیته‎ها هم پوشانی دارد و اگر کمیته‎ها در برنامه‎ریزی‎های خود کاری موازی انجام می‎دهند، آنها را متعادل کنیم.

مدیر مرکز معماری در پایان فرآیند رفتاری کمیته‎ها با یکدیگر را متفاوت دانست و پنج گام را برای کمیته معماری بیان کرد: در کمیته معماری باید فرآیندی طی شود که پنج گام برای آن مد نظر است. بخش اول تولید محتوا است. دوم معرفی و تبیین محتوا است بر این اساس ما باید برنامه‎ای برگزار کنیم و معرفی محتوای تولید شده را به سرعت انجام دهیم. البته ما آمادگی داریم پس از ماه رمضان محتوا و سند خود را معرفی کنیم. گام سوم بحث آموزش و ترویج است. باید به مردم آموزش دهیم که در فرآیند حوزه معماری، چگونه می‎توانند به ما کمک کنند. گام چهارم برگزاری یک مسابقه ملی با مخاطب عام است. گام پنجم نمایش آثار است.

جشنواره هنری «ایران آینده در افق ۱۴۰۴» با همکاری حوزه هنری و معاونت امور قوای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشارکت سایر نهادها و سازمان ها در نیمه دوم سال جاری برگزار خواهد شد.