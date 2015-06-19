جشنواره «ایران آینده در افق ۱۴۰۴» به یک رویای ملی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست اعضای کمیتههای تخصصی جشنواره هنری «ایران آینده در افق ۱۴۰۴» با حضور مجید مصلحی مدیرکل امور استانها و مجلس و دبیر این جشنواره، امیر محمدخانی مدیر مرکز معماری، حسن نجفی کارگردان و فیلمساز، داود ضامنی معاون نظارت و ارزشیابی اداره کل امور استانها و مجلس، حمید توکلپناه مدیر شرکت رایانهای نگار، عبدالحمید قرهداغی رییس حوزه هنری استان البرز، مریم بیرامی رئیس کمیته جشنواره محصولات فرهنگی، عباس محمدی سرپرست حوزه هنری تهران، پوریا اسدی روانشناس و کارگردان، سمیه ربیعی مدیر نظارت اداره کل امور استانها و سید مرتضی دارابی مسئول روابط عمومی ادارهکل امور استانها عصر روز دوشنبه ۲۵ خردادماه در محل ادارهکل امور استانها و مجلس برگزار شد.
مجید مصلحی دبیر جشنواره به نکاتی درباره هدف اصلی برگزاری جشنواره یعنی تببین و ترویج چشمانداز از زبان هنر اشاره کرد و گفت: از خط مشی های اصلی جشنواره شناخت مخاطب است که ما مخاطب را به ۲ دسته خاص و عام تقسیم میکنیم. مخاطب عام برای ما اهمیت بسیاری دارد و دستهای از پیامهایی که تولید میکنیم باید برای مخاطب عام باشد و بیشتر از پیام مستقیم استفاده میکنیم. مخاطبان خاص نیز بیشتر با مفاهیم ارتباط می گیرند.
وی اظهار کرد: در سیاستگذاریهای قبلی، از چند استعاره استفاده کردیم و فکر میکنم این چند استعاره به ما کمک کند. استعاره «رسانهای کردن»، یعنی هر تولیدی از زبان رسانه قابل انتشار باشد. یعنی پیام خوبی برای معرفی این رویداد تولید کنیم و به اینکه در چه قالبی تولید و از چه کانالی پخش شود، توجه کنیم.
«جار زدن» تولیدات جشنواره ایران آینده
دبیر جشنواره هنری ایران آینده از استعاره «جار زدن» استفاده کرد و افزود: باید تعداد زیادی از تولیدات و پیام های مربوط به چشم انداز در یک دوره زمانی انتشار یابد و منجر به معرفی هرچه بهتر چشم انداز شود. یعنی برای افراد ایجاد سوال کند و کارشناسان برای این سوال پاسخ مناسب ارائه دهند و کم کم به گفتمان رایج مردم تبدیل شود. این جشنواره باید به گونهای اثرگذار باشد که تحقق رویای مردم در چشم انداز ۱۴۰۴ حرف روز باشد. مانند انرژی هستهای که به گفتمان بین مردم تبدیل شده است و امروز جز مطالبات به حق مردم و مسوولان است.
وی ادامه داد: مشارکت و هم افزایی دولت و مردم و عمومی کردن آن از دیگر سیاستهای ماست. در این راستا مشارکت و توان بخش خصوصی نیز حائز اهمیت است. همچنین خلاقیت و نوآوری که ذات جشنواره ۱۴۰۴ است در دستور کار تولیدات این جشنواره قرار می گیرد یعنی، هر کاری که تولید میکنیم اولین سوال باید این باشد که خلاقیت و نوآوری در این بخش چیست؟ ما باید نمونههایی خلق کنیم که الگوی افراد برای جشنوارههای بعدی باشد.
استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات
وی توضیح داد: از دیگر سیاستهای ما داشتن شعاری واحد است. باید در تولیدات از یک رنگ مشخص، یک نوع موسیقی و لوگوی واحد استفاده کنیم. ایران آینده در افق ۱۴۰۴ باید به یک «رویای ملی» تبدیل شود.
مصلحی به استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی دیگر از سیاستها اشاره کرد و افزود: توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار اهمیت دارد. شبکههای مجازی برای ما فرصت است. هر چند این شبکه برای یک قشر خاصی است اما، افراد بسیاری از این شبکهها استفاده میکنند. در بحث سیاستگذاری ایدههای زیبایی به ذهن خطور میکند اما، ایدهها باید
عملیاتی باشد و منابع محدود و شرایط و الزامات آن برای اجرا در نظر گرفته شود.
وی در پایان سخنان خود اظهار کرد: تمام کارهایی که انجام میگیرد، از مجموعه تولید انیمیشن، فیلم و سایر محصولات، باید منجر به یک حس مطالبه عمومی برای تحقق چشم انداز آینده
مطلوب باشد. یعنی مردم در تصور خود آیندهای زیبا را به تصویر بکشند و آرزو کنند. این اتفاق خوبی برای ما و جشنواره ایران آینده است. این حس باعث میشود که مردم بگویند چگونه باید به آن آینده مطلوب دست یابیم؟ اگر قرار است به آن آینده دست پیدا کنیم، نقش ما و دولت چیست؟ اگر حس مطالبه آینده مطلوب به رویای ملی تبدیل شود و جهت گیری ها تحقق آن را نشانه رود طعم موفقیت را خواهیم چشید.
تعریف چشمانداز به زبان هنر
حسن نجفی فیلمساز و کارگردان فیلم «شرفناز» در ادامه این نشست عنوان کرد: نکتهای که برای هنرهای تجسمی بسیار مهم است، لوگوی جشنواره است. البته سعی ما بر این است که به لوگوی خوبی برای جشنواره نزدیک شویم. بنابراین باید کمیتهها وارد کار شوند و فعالیتهای خود را عملیاتی کنند.
نجفی درباره چگونگی تولید اثر برای جشنواره ایران آینده اشاره کرد و افزود: ما باید به زبان هنر چشمانداز را تعریف کنیم بنابراین باید بدانیم چشم انداز چیست؟ من باید چه موادی را به هنرمند بدهم یا چه چیزی را برای او تعریف کنم تا او به زبان هنر اثری خلق کند.
امیر محمدخانی، مدیر مرکز معماری در تائید صحبت های حسن نجفی گفت: ما باید کمیته به کمیته وارد موضوع جشنواره شویم. باید فرآیند کمیتهها را بنویسیم و بگوییم کدام فعالیت کمیتهها هم پوشانی دارد و اگر کمیتهها در برنامهریزیهای خود کاری موازی انجام میدهند، آنها را متعادل کنیم.
مدیر مرکز معماری در پایان فرآیند رفتاری کمیتهها با یکدیگر را متفاوت دانست و پنج گام را برای کمیته معماری بیان کرد: در کمیته معماری باید فرآیندی طی شود که پنج گام برای آن مد نظر است. بخش اول تولید محتوا است. دوم معرفی و تبیین محتوا است بر این اساس ما باید برنامهای برگزار کنیم و معرفی محتوای تولید شده را به سرعت انجام دهیم. البته ما آمادگی داریم پس از ماه رمضان محتوا و سند خود را معرفی کنیم. گام سوم بحث آموزش و ترویج است. باید به مردم آموزش دهیم که در فرآیند حوزه معماری، چگونه میتوانند به ما کمک کنند. گام چهارم برگزاری یک مسابقه ملی با مخاطب عام است. گام پنجم نمایش آثار است.
جشنواره هنری «ایران آینده در افق ۱۴۰۴» با همکاری حوزه هنری و معاونت امور قوای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشارکت سایر نهادها و سازمان ها در نیمه دوم سال جاری برگزار خواهد شد.
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