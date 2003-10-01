درخت تنومند انقلاب اسلامي امروز بيش از هر روز ديگر به "پاسداري" نياز دارد

خبرگزاري مهر -

از ميان دهها و صدها خصوصيتى كه امت اسلام به بركت اسلام و قرآن و اهل بيت از آن برخوردار است، يكى اين است كه مردم ما الگوهاى بزرگ و درخشانى در مقابل ديدگان خود دارند. براى ملتها، الگو مهم است . ملتهاى مختلف، اگر درشخصيتى نشانه هايي از عظمت وجود داشته است، او را مطلق مى كنند، بزرگ مى كنند، نام او را جاودانه مى كنند؛ تا بدين طريق حركت ملتشان را به آن سمتى كه مى خواهند، جهت بدهند .

حضرت اباعبداللّه ( عليه السّلام ) ، پيشواى مسلمين و پاسدار بزرگ تاريخ بشر است كه مي تواند الگويي مناسب نه فقط براي شيعيان و مسلمانان بلكه براي همه بشريت از ابتدا تا انتها براي آزادانه زيستن و زندگي با عزت و افتخار باشد.

تاسي از اين روح بلند كه در منصب پاسداري از دين تا انتهاي هستي خود پيش رفت و بزرگترين داراييهاي خود را در اين مسير تقديم كرد، باعث مي شود تا روح انسان جلوه اي از مردانگي كسب كرده و راه و رسم پاسدار را بياموزد و نه تنها خود پرورش يابد بلكه منشا پرورش انسانهايي آزاديخواه و عزت طلب باشد.

شاگرداني كه در اين گونه مكتب ها پرورش مي يابند، هميشه منشا ايجاد شگفتي هاي عظيمي در طول تاريخ مي شوند كه انديشه و آرمان آنها نيز سلسله جنبان تاريخ مي شود، شخصيتي همچون قمربني هاشم حضرت اباالفضل العباس (ع) كه مانند ستاره اي درخشان در آسمان تشيع مي درخشد و همه از انوار قدسيه ايشان بهره مند شده و تا ابد بشريت از او راه سرافرازي و پاسداري را مي آموزد.

اما وضع امروز وضع به گونه اي ديگر است، درخت تنومند انقلاب اسلامي ايران امروز با تهديدها و خطرهاي بسيار مواجه است و فقط با دراختيار داشتن پاسداراني هوشيار مي تواند از اين مسير پرخطر عبوركرده و به اهداف متعالي خود دست يابد.

عنوان پاسدار همانند تاجي كرامت و عظمتي است كه خداوند در انقلاب اسلامي به پاسداران عطا فرمود و حفظ صفات پاسداري با استقرار مداوم در قله فداكاري و سير دائمي به سوي كمال ممكن خواهد شد.

به تعبير مقام معظم رهبري سپاه ارگاني است بر مبناي دين، تقوي و درك و عمل انقلابي و خصوصيت سپاه در اين است كه از درون انقلاب روييده است و بقا و سلامت انقلاب به بقا و سلامت سپاه بستگي دارد.

پاسداران امروز در سنگر مبارزه با استكبار جهاني به ويژه آمريكا ايستاده اند و به گرمي دست آحاد مردم را در پاسداري از ميراث گرانقدر حضرت سيد الشهدا (ع) و اشاعه معروف در جامعه اسلامي و ايستادگي در برابر تهاجم فرهنگي دشمن مي فشارند و بر حفظ و اجراي اصول قانون اساسي به ويژه اصل اساسي قانون يعني ولايت فقيه تاكيد دارند.

اما در پايان نكته اي كه بيش از هر چيز ديگر قابليت طرح و بحث دارد، اين است كه اين درخت تنومند كه از خون پاك هزاران شهيد و پاسدار حق آبياري شده است، امروز بيش از هر زمان ديگر نيازمند پاسدار و پاسداري است.