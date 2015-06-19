سومین نشست اشتیماس با اعضای هیات مدیره/ افشارزاده پاسخگو است!

به گزارش خبرنگار مهر، ایگور اشتیماس برای سومین بار پس از حضورش در ایران در روز جمعه با اعضای هیات مدیره استقلال جلسه برگزار کرد. نکته جالب جلسه این بود که منصور پورحیدری و مسعود معینی که عضو کمیته فنی باشگاه استقلال هستند، در این جلسه حضور نداشته و قبل از آمدن اشتیماس به جلسه، باشگاه استقلال را ترک گفتند.

احتمال می‌رود این آخرین جلسه اشتیماس با اعضای هیات مدیره استقلال باشد و گفته می‌شود که این جلسه می‌تواند برای توافق نهایی پایان بپذیرد.

همچنین در پایان این نشست جهانی عضو جدید هیات مدیره استقلال اعلام کرد که هنوز سخنگوی باشگاه انتخاب نشده و در این شرایط بهرام افشارزاده در مورد اتفاقات باشگاه پاسخگو خواهد بود.