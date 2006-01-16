ايران كليد آينده پيمان منع تكثير سلاحهاي هسته اي است / ايران براي اروپا بسيار با اهميت است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس بخش تحقيقات موسسه تحقيقات استراتژيك فرانسه در گفت وگو با روزنامه فرانسوي "لوموند" با اشاره به اهميتي كه سه كشور اروپايي براي موضوع هسته اي ايران در مقايسه با كره شمالي قائلند افزود: باوجود خروج كره شمالي به عنوان نخستين عضو خروجي آن، اين پيمان همچنان به حيات خود ادامه داد، اما اين احتمال وجود دارد كه با خروج ايران از "ان.پي.تي"، اين پيمان عملا از بين برود. اروپا از طريق ايران مي خواهد نقشي را در مديريت يك بحران تكثير سلاح هسته اي بازي كند و بهترين برگ برنده را براي مذاكره با ايرانيان به ويژه در زمينه تجاري در اختيار داشته باشد. اين درحاليست كه هيچ كدام از اين مسائل در كره شمالي وجود ندارد.

رئيس بخش تحقيقات موسسه تحقيقات استراتژيك فرانسه در توضيح بيشتر دلايل علاقمندي بيشتر اروپا به ايران نسبت به كره شمالي تصريح كرد: دلايل بسياري در اين باره مي تواند مطرح شود. اول از همه نزديكي جغرافيايي ايران و اروپا است. اين علاقه مندي به اين دليل است كه ايران مي تواند خطر بيشتري براي اروپا تا كره شمالي داشته باشد. دومين علت اين است كه ايران كليد آينده پيمان عدم تكثير سلاح هاي هسته اي است . اتحاديه اروپا خود در مذاكرات هسته اي با ايران ذينفع است.آمريكائيان و اروپايي ها امروز حقيقتا درقبال ايران همسو هستند درحاليكه موضوع روسيه بسيار ناپايدار است.

ترتره همچنين با تاكيد بر حائز اهميت بودن برنامه هاي هسته اي ايران و كره شمالي افزود: آمريكا به موضوع ايران و كره شمالي به يك ميزان توجه دارد. مسئله هسته اي كره شمالي در واشنگتن به همان ميزان بحران فعلي با ايران حائز اهميت است، اما روند مذاكرات با كره شمالي كمي عيني تر به نظر مي رسد.

وي همچنين درباره نقش كليدي هند ، چين و روسيه گفت: من معتقدم كه در حقيقت هند، چين و روسيه سه كشور كليدي در اين زمينه هستند و همكاري آنان براي حل مسالمت آميز موضوع هسته اي ايران ضروري است . نقش چين و روسيه كه هم عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد هستند و هم در شوراي حكام آژانس عضويت دارند، كاملا مشهود است. من فكر مي كنم كه مهمترين اين سه كشور، روسيه باشد.

رئيس بخش تحقيقات موسسه تحقيقات استراتژيك فرانسه در زمينه عواقب پايان همكاري آژانس و ايران اظهار داشت: ايران تاكيد دارد كه در صورتي كه پرونده هسته اي به شوراي امنيت ارجاع شود، تمامي همكاري خود را با آژانس بين المللي انرژي اتمي قطع خواهد كرد. اين مسئله مي تواند مانع بازرسي بازرسان از پايگاه هاي هسته اي ايران شود. در هر صورت من فكر نمي كنم كه سازمان ملل در شرايط كنوني مجوز استفاده از شيوه نظامي عليه ايران را صادر كند.

برونو ترتره در درباره كشورهاي ديگري كه احتمالا به طور مخفيانه درصدد انجام فعاليت هاي هسته اي هستند، گفت: ترديدهايي درباره برخي كشورهاي عرب كه عبدالقديرخان پاكستاني از آنها ديدار كرده است، وجود دارد.همچنين برخي كشورهاي آسياي شمال شرق نيز مي توانند مقاصد مخفيانه اي در زمينه هسته اي نظامي داشته باشند، اما هيچ كدام از برنامه هاي هسته اي اين كشورها به پاي پيشرفته بودن برنامه هاي ايران نمي رسد.