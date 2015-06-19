به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد با تاکید بر توجه ویژه دولت به موضوع واردات بی رویه اظهار داشت: در برابر واردات کالاهای غیرضروری و غیرعادی که نیازی به آنها نیست، پورسانت های قابل توجهی رد و بدل می شود که دولت باید از این روند جلوگیری کند.

وی همچنین از دولت خواست تا به طور جدی از قاچاق کالا جلوگیری کند تا از وارد شدن ضربه به صنعت و تولید کشور جلوگیری شود.

امام جمعه یزد همچنین عنوان کرد: اینقدر صحبت از تحریم ها نشود که ذهن مردم تا این حد درگیر این موضوع شود ضمن اینکه مسئولان بدانند وقتی دائم از تحریم و ترس از آن صحبت می شود، یعنی توکل به خدا نداریم و همه چیز را موکول به رفع تحریم ها کرده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله تبلیغ دین اسلام اظهار داشت: تبلیغ دین اسلام موضوعی بسیار مهم است و مسئولان نیز بدانند که نباید در مقابل رساندن رسالات الهی کوتاهی کنند.

ناصری تصریح کرد: حوزه های علمیه و طلاب در رساندن حقیقت اسلامی کوتاهی نکنند و حقایق مسائل دینی را در مدارس، دانشگاه ها، منابر و حتی خارج از کشور برای مردم تبیین کنند.

امام جمعه یزد با بیان اینکه علیه اسلام تبلیغات گسترده ای در جهان می شود، عنوان کرد: دشمن می خواهد ما خود را به نادانی و ناتوانی بزنیم و چشممان به دست دشمنان باشد و از هر فرصتی برای تبلیغ علیه اسلام استفاده می کند و متاسفانه عده ای نیز مرعوب این تبلیغ ها شده اند.

ناصری ادامه داد: کاری که در راستای تبلیغ دین اسلام در مدارس و دانشگاه ها و ... شده، کم است و مردم دنیا باید حقیقت دین و مذهب ما را بشناسند و بدانند زیرا مردم تشنه حقیقت هستند.