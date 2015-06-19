عدم حمایت از حقوق کودکان عواقب خطرناکی متوجه جامعه جهانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام علی خوشرو ،سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در نشست شورای امنیت در خصوص« کودکان و درگیری های مسلحانه» سخنرانی کزد و بر اهمیت رسیدگی به آن از سوی جامعه جهانی بویژه در شرایط فعلی در مواجهه با بحرانهای گوناگون و مبتلابه منطقه ای تاکید کرد.



سفیر کشورمان سال گذشته میلادی را همراه با اهمال در موضوع دفاع از کودکان گرفتار درگیرهای مسلحانه ارزیابی نمود و اظهار داشت گزارش دبیر کل و سایر ارگان های سازمان ملل در این خصوص حاکی از ادامه شرایط دلهره آور کودکان گرفتار در درگیریهای مسلحانه گروهها و در مناطق جنگ زده است . گروههای جنگجو و متخاصمی که کوچکترین احترامی برای حقوق بین الملل بشردوستانه و رفاه و آسایش کودکان قائل نیستند.

خوشرو اظهار داشت: رویدادهای جاری در جهان نشان می دهد که کودکان بیشماری همچنان بواسطه درگیریهای مسلحانه شدیدا لطمه می بینند و شمار تلفات این کودکان بیگناه رو به فزونی گذاشته است و متاسفانه ابعاد این بحران در اثر افزایش حملات در کشورهای منطقه خاورمیانه روز به روز بیشتر می شود. این گروههای افراطی چالشی جدی برای منطقه ما هستند و تداوم خشونت های اعمالی آنها علیه کودکان از جمله حمله به مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستانها و ربایش گروهی کودکان همچنان رو به فزونی است و لازم است جامعه بین المللی نسبت به این روند و مقابله با آن اقدامی جدی بعمل آورده تا کارایی شیوه ها و سیاستهای حمایتی از کودکان بیش از این تضعیف نگردد.

نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل همچنین به وضعیت بحرانی کودکان در یمن اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش اخیر یونیسف تاکنون 279 کودک در اثر بمباران در یمن کشته و 402 کودک نیز زخمی شده اند که این رقم از کل تلفات کودکان در سال گذشته میلادی بسیار بیشتر بوده و حاکی از این است که درگیریها در یمن بطور بالقوه می تواند به بحران های انسانی تبدیل شود.

وی افزود: بمباران ها و تخریب هدفمند زیرساختهای کشوری که وارد کننده 90 درصد مواد غذایی خود می باشد، عواقب و ناهنجاری های بلند مدتی را برای یمن به همراه خواهد داشت.

سفیر کشورمان در ادامه سخنرانی خود در جلسه شورای امنیت با اشاره به گزارش دبیرکل و سایر نهادهای این سازمان در خصوص حملات تیر و مرداد سال گذشته نیروهای رژیم صهیونیستی به غزه و کشته شده 540 کودک فلسطینی و مجروح شدن 2955 کودک دیگر که به نقص عضو دائمی هزار کودک فلسطینی انجامید، اظهار داشت : در سال گذشته میلادی آمار حمله به مدارس، کودکستانها و بیمارستانها از سوی رژیم صهیونیستی بالاترین رقم در آن سال بود و اقدام صهیونیستها در تداوم ممانعت از دسترسی و ارسال کمک به مردم گرفتار در مناطق اشغالی، سلامت و حیات کودکان فلسطینی را به خطر انداخته و این موضوع سند دیگری از نادیده گرفتن حقوق بین الملل بشردوستانه از سوی این رژیم و در عین حال پاسخگو نبودن در نقض حقوق کودکان است.

خوشرو خواستار محکومیت رژیم صهیونیستی بخاطر جنایات جنگی و نقض حقوق شهروندان فلسطینی و ویران نمودن زیرساختهای غزه توسط این رژیم در تجاوز اخیر به سرزمین های فلسطینی شد و از جامعه بین المللی بویژه شورای امنیت خواست به تلاش های خود برای پایان دادن به بی کیفر ماندن تجاوزات صهیونیستها و اجرای عدالت نسبت به قربانیان فلسطینی ادامه دهند. خوشرو افزود: جمهوری اسلامی ایران همراه با سایر کشورها از اینکه نام رژیم صهیونیستی , علیرغم توصیه نماینده ویژه دبیر کل، در میان فهرست ناقضان حقوق کودکان قرار نگرفته است مراتب تاسف عمیق خود را از این تصمیم اعلام می دارد. وی گفت: شورای امنیت خود 6 معیار مشخص را بعنوان مصداق نقض حقوق کودکان در درگیری های مسلحانه شناسایی کرده است و مستندات فراوان از جمله گزارشهای سازمان ملل حکایت از نقض هدفمند حقوق بشر و نادیده گرفتن حقوق کودکان فلسطینی توسط رژیم اسرائیل دارد،

سفیر کشورمان در پایان گفت: با توجه به روند رو به رشد درگیریهای خشونت آمیز و اقدامات گروههای افراطی خشونت طلب در جهان امروزی، چنانچه سازمان ملل و جامعه جهانی تدابیر قاطع در اینخصوص اتخاذ نکند، این روند عواقب جدی و خطرناکی را متوجه نسل ها و جوامع آینده خواهد نمود و لازم است راهکاری موثر برای رفع این خطر اندیشیده شود.